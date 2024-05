Nova edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo inicia neste sábado (25), em Belém

Uma nova edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo será realizada neste sábado (25) e domingo (26), em Belém. O evento ocorrerá no Porto Futuro, das 16h às 21h, e é organizado pela Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa).

Nayara Barbalho, coordenadora de políticas públicas para autismo, estará presente na ocasião. A Feira é sempre realizada no último final de semana do mês e conta com a participação de mais de 400 famílias cadastradas no sistema da Cepa.

Os trabalhos apresentados são feitos por pessoas com autismo e seus familiares, mostrando criatividade e dedicação em cada peça.

A iniciativa quer proporcionar um espaço para pessoas com autismo e seus familiares e associações divulgarem e venderem produtos aos frequentadores do Parque Urbano Porto Futuro.

Em mais de 15 edições da Feira do Empreendedorismo, já foram arrecadados mais de R$ 150 mil reais. Desta vez, os expositores oferecerão uma variedade de produtos, incluindo artesanato, crochê, brinquedos, objetos de decoração, alimentos e bolsas.

Serviço

Feira do Empreendedorismo Inclusivo

Local: Porto Futuro

Data: 25 e 26 de maio

Horário: 16h às 21h