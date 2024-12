Nova Doca: interdição parcial muda o trânsito a partir desta terça (17); confira o trecho afetado

A primeira etapa das obras da Nova Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, segue em andamento com intervenções de saneamento ambiental no entorno do canal, localizado em uma das regiões nobres do centro de Belém. Uma nova mudança no trânsito é iniciada a partir das 8h desta terça-feira (17): os serviços serão executados na Rua Bernal do Couto, entre a Doca e a Travessa Almirante Wandenkolk, que terá o tráfego interditado em parte de uma das faixas. A interdição se estende até às 21h do próximo dia 28.

As obras são realizadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e integram o legado de infraestrutura e sustentabilidade planejado para a capital paraense em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense em novembro de 2025.