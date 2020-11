Nova diretoria do Círio de Nazaré toma posse no dia 4 de dezembro

A posse da nova Diretoria da Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que organizará a maior festa dos paraenses em 2021, será realizada noo próximo dia 4 de dezembro. O evento será às 18h, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré.

O coordenador do Círio deste ano, Albano Martins, permanece em mais um mandato. A composição das oito diretorias executivas pode ser alterada, informaram os organizadores. A atual diretoria será dissolvida na próxima sexta-feira (20), em uma cerimônia reservada apenas aos membros da diretoria, com missa na Capela Bom Pastor, por conta das restrições da Covid-19.

A escolha da equipe que ficará a frente da organização do Círio 2021, edição número 229 da maior festa de fé do povo paraense, é feita pelo diretor-coordenador da festa em conjunto com o Presidente da Diretoria, Pe. Luiz Carlos Nunes Gonçalves. Os novos diretores deverão trabalhar nas áreas de evangelização, procissões, decoração, administrativo-financeiro, arraial e arrecadação, eventos, marketing e engenharia e patrimônio.

Os diretores que serão empossados terão o mandato de um ano e ficarão responsáveis pelas funções da diretoria da qual farão parte e desenvolverão ações que possam captar resultados positivos para a Diretoria da Festa e comunidade em geral.



Uma vez empossada, a nova diretoria, tendo a frente seu diretor-coordenador, Albano Martins, dará início a elaboração da agenda oficial do Círio 2021 e, logo em seguida, concepção do plano de trabalho do Círio 2021.