Nova cepa da covid-19 é confirmada em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, confirmou na manhã desta sexta-feira (5), por meio de sua conta oficial no Twitter, que a variante mais agressiva da covid-19 foi identificada em Belém.

Segundo o gestor, uma pesquisa da equipe da prefeitura, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e Vale, mostrou a presença da variante em Belém. Ao todo, a capital está com pelo menos oito casos confirmados: cinco de pacientes vindos de Manaus e três de Belém.

Fazemos um apelo para que a população siga com os protocolos através do uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. E que respeitem as determinações do último decreto conjunto. É pela vida e pela saúde de todos e todas. — Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) February 5, 2021

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Belém informou que uma coletiva de imprensa será realizada às 12h para dar mais detalhes sobre o assunto.