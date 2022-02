Nova avenida Padre Bruno Sechi, antiga rua Yamada, está aberta ao trânsito em Belém

O governador Helder Barbalho inaugurou, na manhã deste domingo (20), a avenida Padre Bruno Sechi, antiga Rua Yamada, no bairro do Bengui, em Belém. A cerimônia foi marcada por um passeio ciclístico que percorreu toda extensão da via, iniciando na rodovia Tapanã em direção à avenida Centenário. Ao todo, 4,2 km de via foram entregues após receberem um conjunto de intervenções coordenadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), beneficiando certa de 500 mil pessoas que residem na área.

Na avaliação do chefe do Poder Executivo estadual, a obra é fundamental para a mobilidade urbana da capital paraense. "Hoje nós estamos entregando um conjunto que ultrapassa 9,5 km de vias duplicadas entre a avenida Padre Bruno Sechi e também a rodovia do Tapanã. Com isso, nós estamos viabilizando com que toda esta região da nossa capital, vindo da Augusto Montenegro, desejando chegar até o Centro de Belém, possam ter uma alternativa, uma alternativa à Augusto Montenegro, à Almirante Barroso. Isto compõe o programa de gerenciamento do transporte metropolitano que com esta entrega, um valor que se aproxima a R$ 120 milhões, certamente, facilita com que o planejamento urbano e o crescimento da nossa capital possa acontecer de maneira adequada", afirma Helder Barbalho.

As obras envolveram serviços de drenagem, duplicação, pavimentação, calçadas com acessibilidade, ciclofaixa, sinalização, nova iluminação pública e urbanização, interligando a Rodovia Tapanã à Avenida Centenário.

Para Eduardo Ribeiro, diretor-geral do NGTM, as obras de revitalização da via foram desafiadoras, contudo, a população recebe uma nova avenida, completamente modernizada.

"Essa área aqui era densamente urbanizada, de forma desordenada, o que requer um esforço a mais. Aqui foram remanejadas interferências, tanto imóveis que haviam na faixa de domínio da obra, como de toda uma infraestrutura que já havia na parte de rede elétrica, cabeamento de fibra óptica. Isso torna o desafio maior para execução da obra. Hoje o governador Helder entrega essa obra, que é de grande importância para o sistema de mobilidade para a Região Metropolitana de Belém. Uma obra que, duplicada, são 4,2 km de vias com uma nova urbanização, uma nova iluminação, que contribui muito como uma via alternativa para a Augusto Montenegro", frisa.

Morador da região há mais de 25 anos, o carpinteiro Joelson Souza, acompanhou de perto as melhorias feitas na avenida e se considera diretamente beneficiado, principalmente pelos investimentos de drenagem. "Quando eu cheguei aqui, isso era só um monte de crateras, era de chão batido, um lamaçal só, e agora a gente vê que está evoluindo. Eu fui um cara que perdeu muito com o problema dos alagamentos, mas agora melhorou bastante. A gente se sente reconhecido por parte do governo porque estávamos esquecidos aqui vivendo no meio de um monte de lama", declara.