Nota da Sesma explica qual é o público do mutirão de vacinação em Belém

As mudanças no calendário de vacinação anticovid-19 em Belém, por conta do mutirão realizado neste feriadão prolongado de Finados, causaram dúvida em alguns moradores da cidade. Uma das principais questões diz respeito à aplicação de 3ª dose para idosos. Alguns deles procuraram os pontos de imunização nesta segunda-feira (01), mesmo sem esse calendário disponível no dia.

Na tarde desta segunda, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) divulgou uma nota para comunicar que, dentro do mutirão de vacinação contra a covid-19 na capital, a dose de reforço (terceira dose) para idosos estava prevista para os dias 30 e 31, sábado e domingo.

Apesar de não ter sido citado na nota da Sesma, também houve dose de reforço (Pfizer), no sábado e no domingo, para profissionais da saúde que foram vacinados com a 2ª dose até o mês de junho, conforme descrito na nota técnica da Sesma, divulgada no dia 29 de outubro.

Ainda de acordo com o calendário do mutirão, para esta segunda, 1, estava prevista a primeira dose da Pfizer, para adolescentes de 12 a 17 anos e a segunda dose da Pfizer para os nascidos em 2004.

Próximos calendários

Já para terça-feira, 02, está agendada a segunda dose Pfizer para os nascidos em 2005 e 2006. Além deste público, a Sesma segue convocando, nestes dois dias, qualquer pessoa que ainda não tomou a primeira dose e os adultos (18+) que ainda não tomaram a segunda para comparecerem a um dos 29 pontos de vacinação disponibilizados neste mutirão para garantir sua vacinação.

Idosos

A Sesma reiterou que, que de acordo com o calendário dessa reta final da campanha de vacinação, também previamente divulgado, os idosos serão novamente convocados para o reforço vacinal (terceira dose) no período de 08 a 12 de novembro, de acordo com o seguinte agendamento:

- 08 de novembro (segunda-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1952 ou 1953, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 09 de novembro (terça-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1954 ou 1955, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 10 de novembro (quarta-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1956 ou 1957, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 11 de novembro (quinta-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1958 ou 1959, que tenham recebido a segunda dose até julho;

- 12 de novembro (sexta-feira): Dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1960 ou 1961, que tenham recebido a segunda dose até julho.

Imunizante para a 3ª dose

O imunizante utilizado para o reforço vacinal (terceira dose), de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, é a Pfizer. Ou seja, independentemente de qual imunizante utilizado na primeira e segunda dose, na terceira será usado o da Pfizer, conformee explicou a Sesma.

Quem tomou a primeira dose em outra cidade pode tomar a segunda em Belém, desde que seja morador da cidade. Nesse caso, terá que apresentar o comprovante de residência no momento do reforço.

Confira os pontos de vacinação do mutirão:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 1, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola Barão de Igarapé-Miri. Travessa Barão de Marmoré, 767. Guamá;

5. Escola Brigadeiro Fontenele. Rua São Domingos, 511. Terra Firme;

6. Escola Camilo Salgado. Avenida Roberto Camelier, 823. Jurunas;

7. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, 1289, Guamá;

8. Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassu. Rua Fernando Guilhon (entre Travessa Quatorze de Março e Avenida Alcindo Cacela, Cremação);

9. Escola Mário Chermont. Avenida Alcindo Cacela (entre Pariquis e Caripunas, 2565, Cremação);

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1313, Marambaia;

11. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, 1144, bairro de Nazaré;

12. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

15. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha;

16. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

17. Icoaraci. Escola Municipal Professor Alfredo Chaves. Rua Dois de Dezembro,

18. Icoaraci. Sest/ Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

19. IFPA Campus Belém - Avenida Almirante Barroso, 1155, Marco;

20. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com Vinte e Cinco de junho, Guamá;

21. It Center. Avenida Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (funciona até as 15h no domingo, 31;

22. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

23. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

24. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

25. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

26. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Una, 156;

27. Unama. Avenida Alcindo Cacela, 287;

28. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

29. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA - Campus Guamá).