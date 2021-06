Nossa Senhora ganha homenagens no Telégrafo 

A noite foi de emoção no bairro do Telégrafo, neste domingo (27), com a realização do Traslado do Ícone do Amor - Quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelas ruas daquele perímetro de Belém para saudar a padreira no dia dedicado a essa santa da Igreja Católica. O Quadro foi conduzido pelo vigário geral, Leonilson Brandão, que celebrou missa no Santuário, da avenida Arthur Bernardes.

Em camionete da Polícia Civil e segurança de batedores do Detran e ordenamento do trânsito por agentes da SeMOB, o Traslado seguiu pela Arthur Bernardes, Republicana, Nelson Ribeiro, Djalma Dutra, Manoel Evaristo e outras, em um pecurso com previsão para ser cumprido em cerca de duas horas. O evento contemplou oito comunidades integrantes do Santuário.

O missionário redentorista Genildo Delgado Júnior destacou que essa Ordem religiosa atua em Belém há 74 anos na missão de divulgar a fé e devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o que envolve fundamentalmente o Quadro com a imagem da santa. Como informou a Arquidiocese de Belém, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira dos Padres Redentoristas, que receberam a missão do Papa Pio IX, em 1866, de divulgar a devoção ao mundo inteiro após terem recebido o quadro pintando com imagem da Santa.

Em Belém, a devoção a santa se exprime na Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro todas as terças - antes da pandemi cerca de 35 mil pessoas compareciam ao Santuário ao longo do dia. Agora, com a ocupação de apenas 50% da lotação do espaço, por causa da pandemia da covid-19, essa afluência de fiéis fica em 8 mil pessoas entre missas e novenas em 16 horários ao dia, entre 5h30 e 21 horas.

"São tempos difíceis, na pandemia, mas devemos seguir Nossa Senhora que sempre acreditou em Jesus, na ressurreição dele, e o tema da Festividade desde ano aborda a necessidade da nossa unidade na esperança para superarmos as tempestados do nosso tempo", enfatizou Genildo Júnior.

Dona Vitalina Cardoso, 68 anos, fez um pedido muito especial a santa. "Eu pedi o fim da pandemia. Quero que acabe logo, para que possamos voltar todos juntos na procissão. Ano passado, não podemos vir, só pela internet, mas eu disse que hoje eu estaria aqui (no Santuário), agradecendo a minha Mãe que nunca me abandonou", destacou. A devota cumpriu as medidas preventivas contra a covid-19.