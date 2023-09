Nossa Senhora do Bom Remédio: paróquia vira santuário no dia dedicado à santa

No Dia de Nossa Senhora do Bom Remédio, a transcorrer nesta sexta-feira (8), a paróquia dedicada a essa santa da Igreja Católica será elevada à condição de santuário da Arquidiocese de Belém. Trata-se do 8° santuário arquidiocesano. A programação na paróquia, no Conjunto Satélite, na travessa WE, 455, no bairro do Coqueiro, em Belém, na Região Coração Eucarístico de Jesus, contará com a celebração da Santa Missa às 19h. A cerimônia religiosa será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

A elevação da paróquia a santuário ocorrerá na semana iniciada no domingo (3) com a realização do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, que percorreu as ruas do Conjunto Satélite, reunindo fiéis sobre o tema "Ave Maria, Cheia de Graça!".

Santuários Arquidiocesanos

Como informa a Arquidiocese de Belém, o primeiro santuário, dedicado à Nossa Senhora de Nazaré do Desterro e localizado na Região Episcopal Santa Maria Goretti, foi criado em 31 de maio de 2006 por dom Orani João Tempesta, então arcebispo de Belém. O Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Região Episcopal Santa Cruz, é o segundo Santuário Arquidiocesano, criado em 1º de maio de 2021.

O terceiro é o Santuário São Judas Tadeu, estabelecido em 26 de janeiro de 2023, na Região de Sant’Ana. O quarto é o Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, criado em 24 de junho de 2023, e o quinto é Nossa Senhora do Ó, criado em 20 de agosto de 2023.

O sexto Santuário, dedicado a Santa Rita de Cássia, foi instalado em 25 de agosto de 2023. O sétimo santuário é dedicado à Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, e foi instalado em 27 de agosto último.