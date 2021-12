Nossa Senhora da Conceição será festejada em várias paróquias

O mês de dezembro, além das tradicionais festas de fim de ano, envolvendo Natal e Ano Novo, terá muitas celebrações em honra a Nossa Senhora e também ao Menino Deus. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (03) pela Arquidiocese de Belém. As homenagens a Maria Santíssima começam nesse domingo, 05, com as realizações das festas de Nossa Senhora da Conceição em Mosqueiro, Outeiro, Santa Bárbara e Benfica, no município de Ananindeua, na Grande Belém, cujas paróquias pertencem à área arquidiocesana.

No próximo dia 12, Mosqueiro celebra o Círio de Nossa Senhora do Ó, na igreja matriz, na vila e, dia 25, é a vez do Círio de Marituba, onde o homenageado é o Menino Jesus e, no dia seguinte (domingo, 26), na mesma cidade, festa de Nossa Senhora de Nazaré, com procissão e vasta programação religiosa e cultural, assim como estão previstas festividades nas demais paróquias.

Realizado tradicionalmente no primeiro domingo de dezembro, o Círio de Nossa Senhora da Conceição das Ilhas, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Outeiro, chega à 68ª edição nesse domingo (05) com tema “Salve Maria, Mãe do Redentor e esposa de São José''. A abertura oficial será neste sábado (04), com Santa Missa, às 18h, presidida pelo Pároco, Padre Paulo Felipe. Em seguida, haverá a carreata da Trasladação da Igreja Matriz para Igreja de São José.

E amanhã, domingo (05), às 7h, será celebrada missa do Círio, pelo Vigário Paroquial, Padre José Gabriel, na Igreja de São José, no bairro da Água Boa e, às 8h, a saída da Carreata do Círio para Igreja matriz. Na chegada haverá missa presidida pelo Padre Agostinho Cruz, Vigário da Região Episcopal São João Batista.

MOSQUEIRO

Também realizado no primeiro domingo de dezembro, o Círio de Nossa Senhora da Conceição, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Carananduba, tem como tema “Maria Mãe de Cristo, exemplo de amor, compromisso e obediência a Deus" e lema “Se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos".

A programação começa às 8h, com Ofício da Imaculada Conceição e, às 8h30, a missa do Círio na Comunidade São José, presidida pelo Vigário Paroquial, Padre Alan Henrique. Em seguida, acontece a Carreata do Círio com destino à Igreja Matriz. Na chegada da carreata terá missa presidida pelo Pároco, Padre Glebson Joan e o almoço com as comunidades.

BENFICA

Em Benfica, o tema do Círio de Nossa Senhora da Conceição é "A Exemplo de Maria e José', na obediência e na fé, queremos ser Igreja em Missão”. Nesse domingo (05), a programação começa às 7h com a missa de saída do Círio, na Comunidade de Santa Maria, celebrada pelo Pároco, Padre Márcio. Em seguida sairá a carreata do Círio pelas ruas do distrito. Na chegada da carreata, haverá Santa Missa e, às 19h, a missa será presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro.

SANTA BÁRBARA

A festividade tem como tema “Sob a intercessão de Santa Bárbara e São José, caminhamos juntos na fidelidade a Jesus Cristo”. A programação começa às 6h, deste sábado (04), data em que se comemora a padroeira, com alvorada. À noite, às 19h30, haverá Santa Missa seguida de programação cultural. Amanhã (05) a Missa do Círio começa às 7h30, presidida pelo Pároco, Padre Francimar Ferreira e, às 9h, sairá a Carreata com a Imagem de Santa Bárbara pelas ruas do município. À noite, às 19h30, a missa será presidida pelo Padre Francisco Cavalcante e em seguida terá atração musical encerrando a festividade.