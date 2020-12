No Twitter, baiana chama unha de caranguejo de 'invenção gourmet' e paraenses reagem

Um post feito por uma mulher baiana chamou a atenção no Twitter nesta terça-feira (29). Ao responder o comentário de uma publicação feita por um perfil nerd, na rede social, ela chamou uma unha de caranguejo de "invenção gourmet".

Tô fora dessas invenções gourmet rsrsrs. Como caranguejo, como coxinha,mas coxinha de caranguejo não orna rsrsrs — 🚩Roberta🌟🚩 (@robertafmb) December 28, 2020

Alguns paraenses foram ao perfil da moça para explicar do que se tratava, e que a iguaria, na verdade, não se trata de nada "elaborado" por chefs, e sim um salgado que é vendido com um pedaço da pata do caranguejo há décadas, para, inclusive, diferenciá-lo das coxinhas geralmente feitas de frango. Um plus, que pelo visto, só tem no Pará.

Outra internauta aproveitou a descoberta para elogiar o petisco.