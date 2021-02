No primeiro dia de vacinação, idosos aguardam de uma a três horas para receber a Coronavac

O primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para idosos, acima de 85 anos, em Belém, capital paraense, gerou longas filas de espera tanto para quem estava a pé ou nos carros com atendimento drive-thru. A espera levava de uma hora até três horas, porém, não incomodava muitas pessoas, já que a vacinação de combate ao novo coronavírus era esperada há mais de dez meses, desde que começou a pandemia, que já matou 226 mil e infectou 9,283 milhões de pessoas no mundo.

A vacina para esse grupo prioritário ocorre em 13 pontos de vacinação espalhados por Belém e iniciou na manhã desta quarta-feira (3). Ao todo, 12 mil nascidos até 1936 receberão a primeira dose dos imunizantes nesta segunda etapa da primeira fase do plano de imunização.





A idosa Joana de Souza, 86 anos, que é também hipertensa, disse que receber a vacinação foi “ótimo”, depois de esperar pelo menos uma hora, em pé, com o filho na fila no ponto de vacinação da Aldeia Amazônica, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. “Eu estava com medo de pegar a doença e tive alguns sintomas no começo da pandemia, mas não fiz teste”, diz a idosa, que mora no bairro da Maracangalha.

Para o filho dela, Klener Roberto Souza, 42 anos, a chegada da vacina à mãe serve para levar mais alívio para toda a família. “Ela segue todas as orientações de cuidados, mas a gente sai para trabalhar e fica com medo de trazer a doença para casa. Com ela já vacinada a gente fica um pouco mais tranquilo”, relata o técnico em mineração.

Também à Aldeia Amazônica, onde a fila de carros dobrava a travessa Enéas Pinheiro indo até a avenida Doutor Freias, o economista Emerson Oliveira levou, de carro, os pais para a vacinação. A espera deles na fila do drive-thru levou pelo menos três horas de tempo.

Mas, para o filho e os idosos, o que vale mesmo é a tranquilidade de poder contar com dias melhores. “Vale a pena esperar. Quando chegar a segunda dose, eles vão ficar mais livres e nos dar mais tranquilidade de termos uma convivência mais próxima”, afirma o filho de Eliezér, 90 anos, e Orquidéa, 86.

Outro ponto de vacinação é no clube do Cassazum, na avenida Duque de Caxias com a travessa Perebebuí, no bairro do Marco. Lá dentro, a fila de espera levava em média uma hora e meia e os idosos estavam mais bem acomodados em cadeiras. Para quem estava no drive-thru o atendimento levava pelo menos duas horas para acontecer. Por volta das 10h30, a fila de carros dobrava a Perebebuí até a avenida Visconde de Inhaúma.

Na fila do Cassazum para receber a primeira dose da vacina, Oneze Ribeiro, de 88 anos, dizia estar feliz e ansiosa, apesar do relativo sufoco. "Fiquei quatro meses sem sair de casa por causa da pandemia. Agora chegou a minha vez." Ela estava acompanhada do neto, o jornalista Mauro Sobral. Eles se deslocaram da Cidade Nova, em Ananindeua, para que a idosa recebesse a vacina.





Cláudio Salgado, diretor de vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, afirmou que o movimento intenso já era esperado. Porém, recomendou a quem tenha uma familiar com dificuldades de locomoção para que efetue o cadastro nos canais disponibilizados pela prefeitura, para que a vacinação seja realizada em domicílio. “Pedimos calma às pessoas. Há vacinas para todos. Temos quantitativo de vacinas para cobrir todas as pessoas acima de 85 anos", ressalta Salgado.

Logo após a aplicação da vacina, a pessoa já sai com a Carteira de Vacinação em mãos e com data marcada para fazer a segunda dose em 21 dias. Ou seja, quem vacinou nesta quarta (3) fará mais uma dose em 24 de fevereiro e, levando o documento, pode se vacinar em qualquer espaço divulgado pela prefeitura.

Como e onde se vacinar?

Portando documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, qualquer idoso de 85 anos ou mais poderá se dirigir a um destes pontos de vacinação, a pé ou de carro, para quem preferir o sistema drive-thru - sempre entre 9h e 18h:

- Universidade Federal do Pará - Hangarzinho (próximo ao portão 2);

- Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Pará (na João Paulo ll);

- Unifamaz (na Visconde de Souza Franco);

- Fibra (na Gentil Bittencourt);

- Aldeia Cabana (avenida Pedro Miranda, próximo a travessa Lomas Valentinas);

- Mangueirinho (na Augusto Montenegro, ao lado do Mangueirão);

- Funbosque (em Outeiro);

- UBS Maracajá e Carananduba (em Mosqueiro);

- Colégio do Carmo ou Marinha (na Cidade Velha)

- Escola Rotary (no bairro do Condor)

- Cassazum (clube localizado na Duque de Caxias entre Pirajá e Perebebuí).

Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Belém.