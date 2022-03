No Pará pela primeira vez, embaixador da Itália cumpre agenda em Belém

O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, fez nesta terça-feira (22) a sua primeira visita ao Pará, ocasião em que conheceu a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. O embaixador foi recepcionado pela vice-presidente Rosângela Maiorana e visitou a Redação e outros setores do complexo de comunicação.

“Hoje é minha primeira visita ao Pará, e nós temos uma grande vice-cônsul honorária (Rosângela Maiorana) que tem seu escritório aqui, no Grupo, um grupo histórico no Estado do Pará, fundado por gente de origem italiana. Para mim, é uma honra, um prazer essa visita”, destacou Francesco Azzarello.

O reitor da UFPa, Emmanuel Tourinho e o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello (Divulgação)

O embaixador relatou que se reuniu com o governador do Estado, Helder Barbalho; com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e também fez uma visita ao reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho. “Temos muito o que conversar; as relações bilaterais podem ser reforçadas, sim”, pontuou.

Sobre a visita de Francesco Azzarello, o governador Helder Barbalho postou nas redes sociais: “Recebi o embaixador da Itália, Francesco Azzarello, acompanhado de Rosângela Maiorana, para falarmos sobre a relação do Pará com a Itália. Um encontro para fortalecer parcerias em vários setores e projetos”.

O prefeito Edmilson Rodrigues, o embaixador Francesco Azzarello e a vice-presidente do Grupo Liberal Rosângela Maiorana ()

Visita ao Grupo Liberal

Na visita à sede do Grupo Liberal, o embaixador enfatizou: “O Grupo Liberal é a imprensa do Estado. Com todo o respeito com outros veículos de Imprensa que você tem aqui, o Grupo Liberal é determinante na informação, faz um ótimo trabalho que todo mundo conhece não só no Estado do Pará”.

A Embaixada da Itália no Brasil mantém contatos e projetos em diversas áreas no Brasil e, em particular, no Pará, como disse Azzarello. Uma dessas frentes é a área ambiental, em que atua a Enel Green Power, um grande grupo industrial e tecnológico italiano no setor de energia renovável.

O embaixador Francesco Azzarello destacou que nos contatos em Belém abordou as cidades e ruas inteligentes; a pequena e média empresa e outras áreas sociais e econômicas.

O embaixador da Itália durante visita ao Grupo Liberal (Tarso Sarraf/O Liberal)

Laços com o Pará

“Belém é uma grande realidade; temos a promessa para com a nossa vice-cônsul honorária de retornar em outubro para a grande festa religiosa que vocês têm aqui”, afirmou, referindo-se ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Rosângela Maiorana externou seu contentamento com a visita de Francesco Azzarello. “Para nós, é um prazer enorme estar recebendo o embaixador, principalmente com a ideia que ele tem, com a perspectiva de estreitar cada vez mais os laços entre a Itália e o Pará. Eu disse a ele que, embora não tenha um número grande de italianos e de descendentes no Pará, mas tem um enorme amor que o Pará sente pela Itália, admiração pela Itália, carinho pela Itália, e para nós só é supergratificante poder estreitar essas relações”, ressaltou.