No Pará, novas orlas atraem visitantes e movimentam economia municipal

As novas orlas construídas pelo governo do Estado incentivam o turismo em vários municípios paraenses. As mais recentes foram entregues em Quatipuru e Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. “Eu achei que valorizou o espaço, ficou um local mais organizado, mais harmonioso", destacou a estudante Celeste Cristina Nascimento, moradora de Quatipuru.

"Costumo frequentar no final da tarde, final de semana, para poder pedalar e caminhar”, acrescentou Celeste Cristina. Desde o ano de 2019, o governo do Estado entregou 16 estruturas e outras 21 estão em obras em todas as regiões do Pará. Também estão previstas novas orlas para Icoaraci e Outeiro, distritos de Belém.

Entre os municípios que receberam as estruturas estão: Augusto Corrêa, Quatipuru, Bragança (Rio Caeté e Ajuruteua), Oriximiná, Barcarena, Peixe-Boi, Salinópolis, Tucuruí, Salvaterra, Afuá, Santarém, Marapanim, Bagre e Curuçá.

“Uma das preocupações deste governo é o acesso aos equipamentos públicos, para que tragam o desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico dos municípios que se propõem, por meio de parceria, construir conosco obras dessa importância", ressaltou Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas do Pará.

O scretário complementou: "são áreas de lazer, equipamentos públicos extremamente importantes para que as pessoas possam contemplar o elemento natural, para que as pessoas possam se reunir e praticar a cultura local, em alguns casos. Além disso, atendemos a demanda da população por obras dessa natureza”.

Morador de Bragança e aluno do curso de Guia de Turismo no IFPA, Saulo Heitor Costa, diz que a orla do Rio Caeté oportuniza a prática esportiva e momentos de lazer. “É muito bom para caminhadas à tarde e tem uma ótima vista, então a gente vai mais para um belo piquenique, porque no espaço tem uma grande quantidade de pessoas que levam suas cadeiras e mesas, então eu também faço isso: faço um pequeno piquenique ao ar livre com a minha família durante o pôr-do-sol”, comentou Saulo.

Estruturas modernas

Entre os atrativos, as novas orlas entregues pelo governo do Pará contam com quadras de esporte, academia ao ar livre, banheiros, ciclovia, quiosques para venda de comidas e bebidas, parque infantil, palco para eventos, muro de contenção, pavimentação, estacionamentos, equipamentos de acessibilidade, além de trapiche de carga e passageiro, garantindo funcionalidade, mobilidade, conforto e segurança aos moradores.