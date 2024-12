"No Natal, somos chamados a viver a humildade e a solidariedade", diz Padre Cláudio Pighin

As palavras do padre Cláudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, trazem uma profunda reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Para o sacerdote, a celebração não é apenas uma data festiva, mas a confirmação do amor de Deus pela humanidade, um encontro que transforma a realidade daqueles que abrem seus corações à simplicidade e à humildade de Cristo.

“O Natal é a confirmação de que Deus vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus. Ele confirma o quanto nos ama, assumindo toda a nossa realidade para resgatá-la através do Menino Jesus, que nasce humilde e simples”, destaca o padre Cláudio, ressaltando a necessidade de enxergar a presença divina em cada aspecto da vida.

Segundo o sacerdote, o nascimento de Jesus nos desafia a adotar uma postura de mudança e transformação pessoal. “Precisamos começar a melhorar a nossa maneira de enxergar as coisas e vivê-las à luz desse Natal, através da humildade e simplicidade”, explica. Ele enfatiza que o grande convite da celebração natalina é contemplar o mistério do amor de Deus e vivê-lo em solidariedade e fraternidade.

Padre Cláudio também reflete sobre o papel das famílias na vivência do Natal, sugerindo que este seja um momento para união e contemplação. “Nas famílias e nas comunidades, é essencial viver e contemplar esse Jesus que nasceu e que verdadeiramente quer nos resgatar com toda a nossa realidade. Não basta admirar o Menino Deus; é preciso vivê-lo entre nós”, pontua.

Suas palavras nos levam a questionar como temos vivenciado o Natal: será que estamos abrindo espaço para a verdadeira presença de Cristo? O padre Cláudio conclui sua reflexão com um chamado à ação. “O nascimento de Jesus nos convida a vivermos maior solidariedade e fraternidade. É isso que transforma o Natal em uma experiência de fé viva.”

Nesta celebração, sua mensagem ressoa como um convite a reencontrar o essencial: o amor de Deus que nasce humilde para nos resgatar e renovar.