neste sexto domingo de páscoa, padre cláudio pighin fala sobre jesus e o espírito santo

Na homilia deste domingo, o sexto domingo de Páscoa, padre Cláudio Pighin fala sobre Jesus e o Espírito Santo. “No Evangelho deste domingo encontramos como verdadeiros protagonistas Jesus e o Espírito Santo. O mestre nos mostra como é importante ter o Espírito Santo sempre vivo entre nós”, disse. “É o Espírito Santo que faz a história de Jesus sempre atual e presente. Portanto, não é uma história fechada ao passado. O Espírito Santo é aquele que continua, ao tempo de Jesus, até nós, ilumina e conduz a Igreja”, afirmou.

Portanto, acrescentou, toda essa obra de “Jesus em nossa vida não acontece de maneira mecânica, mas precisa aderir à ação de Deus em nossa vida. Essa adesão é dada por meio de uma opção bem consciente de seremos cristãos - isto é, escutando e vivendo as palavras de Jesus conscientizadas pelo Espírito Santo, vivendo bem concretamente o ensino do mestre”.

É nisso que, disse padre Cláudio Pighin, se revela o verdadeiro amor por Cristo. “O amor que nos sintoniza perfeitamente com a vontade de Deus pai. E, nesse sentido também, o amor se revela com a confiança total em Deus em se deixar guiar pelos caminhos da vida”, explicou.

Assim sendo, amor é o encontro do pai e do filho com aqueles que deixam fazer a morada deles. É, portanto, uma comunhão de vida que exalta a vida. “Porém, cuidado: não podemos iludir a nossa vida cristã com palavras, por mais que sejam bonitas e atraentes. Nós temos que viver, encarnar o que acreditamos. O amor que Jesus nos fala expressa a capacidade de ir além da nossa carne. Isto é, de se abrir a Deus”, disse.

“O amor é a essência do ser humano, porque ele o ajuda a fazer a experiência de Deus. De outro jeito, o ser humano se limitará à realidade da carne e, com isso, sua liberdade é bem reduzida”, observou. “Desse jeito, torna-se complicado viver a vocação cristã. O Espírito Santo é a continuidade de Jesus, que o confirma e mantém firme o seu ensino e testemunho. Seguindo a Jesus, não temos nada a perder. Ao contrário. Ele nos garante segurança porque ele fica conosco. É a nossa vida”, acrescentou.