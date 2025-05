Na homilia deste domingo, Padre Cláudio Pighin fala sobre o amor de Deus e a força da fé

Na homilia deste domingo, o padre Cláudio Pighin compartilha com os fiéis uma reflexão profunda e tocante a partir de um trecho breve, porém intenso, do evangelho. A mensagem central foi sobre a pertença a Deus: "Quanto é animador e encorajador para todas as pessoas saber que Deus quer que lhe pertencemos. Somos propriedade", afirmou o padre. Para ele, essa certeza gera força, coragem e esperança, mesmo diante das próprias limitações humanas.

O evangelho deste domingo traz uma das passagens mais reveladoras do mistério da fé cristã, quando Jesus afirma: “Eu e o Pai somos um”. Padre Cláudio explicou que essa fala revela a perfeita unidade entre Jesus e seus discípulos, ilustrada por meio da parábola do bom pastor e suas ovelhas. Embora possa parecer difícil de entender para quem está fora da realidade da fé, os pastores que ouviam Jesus na época compreendiam bem a metáfora.

Segundo o Padre, o contexto da passagem é importante. O versículo anterior mostra que os judeus insistiam em perguntar a Jesus se Ele era o Cristo, demonstrando a resistência em aceitar sua identidade divina, explicou. Ele também mencionou a citação: “A voz foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas”, para mostrar como a palavra de Jesus só transforma aqueles que realmente vivem em comunidade com Ele.

Padre Cláudio destacou que os discípulos não apenas acreditavam, mas viviam a fidelidade com toda a existência. Essa entrega é o que os torna merecedores da promessa, disse o padre. Ele explica que tudo pertence ao Senhor. “Para chegarmos ao Pai, devemos passar pelo seu filho único, Jesus, o Cristo.”

Para o padre, essa caminhada de fé não precisa ser complicada. Basta se identificar com Jesus, viver sua palavra e permitir-se ser conduzido por seu amor. “É suficiente se identificar e viver Jesus na vida, deixar-se levar, possuir pelo seu amor”, declarou.

De forma categórica, o Padre conta que Jesus afirma no evangelho que: “Elas, as ovelhas, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão”. Para padre Cláudio, essa é a base da esperança da Igreja, quem segue Cristo tem uma promessa de salvação inabalável, mesmo diante das tentações e desafios da vida. “A obediência ao mestre ressuscitado que provém em sabê-lo, ouvir, leva-nos a segui-lo. É o nosso bom pastor. Este reconhecimento, essa nos faz livres, porque nos proporcionam a doação de si. É nisso que consiste o amor”, disse.