Neste sábado (21), inicia a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos

Neste sábado (21), das 8h às 13h, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) seguirá com a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos a partir dos 3 meses, em dez postos fixos e quatro volantes no Distrito Administrativo do Benguí, que abrange os bairros do Tapanã, Coqueiro, Parque Verde, Benguí, Cabanagem, Pratinha, São Clemente, Mangueirão e Una.

O CCZ orienta que apenas uma pessoa (tutor) compareça levando o animal e recomenda que os cães devam estar com coleira e focinheira e os gatos em caixa de transporte. O uso de máscara é obrigatório.

Veja a lista dos postos de vacinação:

BAIRRO DO TAPANÃ

- Rua John Engilhard, entre Rua Samaúma e Rua São Paulo, em frente ao Supermercado Rodrigues (Associação dos Moradores Duas Irmãs)

- Conjunto Tapajós, rua Belém, nº 01 (Associação dos Moradores do Conjunto Tapajós)

- Estrada da Piçarreira, Rua Amazônia (Volante Tapanã)

BAIRRO DO PARQUE VERDE

- Rodovia Augusto Montenegro, Km 7 (Conjunto Jardim Sevilha)

- Av. Padre Bruno Sechi, próximo ao Emaús (Unidade Saúde da Família Parque Verde – USF)

BAIRRO DA CABANAGEM

- Rua dos comerciários em frente a Escola Cristo Redentor (Igreja Batista da Fé)

- Rua Bom Sucesso, Qd 184, nº 98 com Pass. São Raimundo (Igreja São Francisco de Assis)

BAIRRO DO MANGUEIRÃO

- Conjunto Catalina, Tv. Quatro, entre Av. Maj. Aviador Silva Filho e Av. Centenário (Escola Walte Leite Caminha)

- Rodovia Transmangueirão, pass São João, nº 01 - prox. a Escola Valdemar Henrique (Estratégia Saúde da Família Mangueirão – ESF)

BAIRRO DO UNA

- Rua Jarbas Passarinho, entre Est. do Benjamin e Rod. Transcoqueiro (Estratégia Saúde da Família Una – ESF)

BAIRRO DA PRATINHA

- Rua Nova, nº 198, em frente ao hotel estrelinha (Estratégia Saúde da Família Pratinha I – ESF)

BAIRROS SATÉLITE E MAGUARI

- Conjunto Satélite e Conjunto Maguari (Volante Coqueiro)

BAIRROS DO BENGUÍ E SÃO CLEMENTE

- Estrada do Benguí, Estrada da Yamada, Pass. Benfíca (Volante 1 Benguí)

- Rua Betânia, Av. Centenário (Volante 2 Benguí)