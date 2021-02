Neste dia da Internet Segura, confira dicas para não cair em golpes na web

Nestes tempos de pandemia de covid-19, pode custa caro, literalmente, não zelar pela segurança no uso da internet. Neste Dia Mundial da Internet Segura, 9 de fevereiro, Alberto Jun, da Diretoria de Informação e Comunicação, da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), repassa orientações sobre como ter uma navegação segura na web. No Brasil, o Dia é organizado pela SaferNet, promovendo debates também incluindo ética e responsabilidade na web.

Alberto Jun, ressalta que a internet segura é um espaço virtual livre de riscos. "É um ambiente que garante o cumprimento de todos os direitos dos usuários, um lugar onde o usuário não seja prejudicado ao utilizar o que ela proporciona", afirma.

Atenção é imprescindível

A falta de consciência sobre os perigos presentes na internet é o maior risco que o usuário pode ter. O acesso a conteúdo impróprio ou ofensivo, contato com pessoas mal intencionadas, podem ocasionar, por exemplo, o furto e perda de identidades ou dados, invasão de privacidade, divulgação de boatos.

A jornalista Alaíse Ribeiro acessou uma página de compras a partir da sugestão de uma rede social, onde mostrava o anúncio do produto que estava procurando. "Não tenho hábito de comprar pela internet. Sou do tipo que gosto de ver o produto. E uma das poucas vezes estava pesquisando computador, surgiram anúncios relacionados nas redes sociais. Em um deles, o computador que eu queria estava em oferta. Entrei no site e fiz meu login coloquei e senha. Parecia tudo certo. Mas achei muito barato e comecei a desconfiar. Então, pedi ajuda de um amigo. Ele percebeu que era golpe; a cópia do site era perfeita. Eu não via a diferença, mas como ele é da área de informática viu logo o problema", explica Ribeiro.

Assim, Jun alerta que, ao acessar um site e depositar informações restritas, o usuário deve verificar a segurança da página na barra do navegador, onde aparece "HTTPS". Ele garante que os dados serão transmitidos de forma criptografada até um destino. Outra dica é pesquisar em serviços, como o "ReclameAqui" ou o "Whois".

"Nele é possível identificar quem é o proprietário e quando foi criado o site. Desta forma, ao ver que o site foi criado muito recente ou a informação de propriedade é irrelevante, são fortes indícios de que o site é inseguro", frisa.

Comfira mais dicas para ter um acesso seguro e consciente na internet:

- Nunca acessar links recebidos em corpos de e-mail, SMS, Whatsapp,Telegram e por qualquer outro mensageiro vindo de contatos desconhecidos ou sobre assuntos não solicitados, enviados por contatos conhecidos;

- Não permitir downloads de fontes desconhecidas e sempre quando o fizer, mesmo de fontes conhecidas, escanear com um antivírus;

- Jamais preencher formulários com informações sensíveis, como senhas pessoais;

- Ativar todos os mecanismos de segurança do próprio navegador web; e

- Informar-se! Uma boa fonte de conhecimento para estes assuntos é a Cartilha de Segurança para Internet. Material disponível de forma gratuita.