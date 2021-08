Nesta quinta-feira, Belém vacina apenas segundas doses; entenda

Nesta quinta-feira (5), prossegue a vacinação contra a covid-19 em 25 pontos em Belém e distritos. Desta vez serão imunizadas com a segunda dose gestantes e puérperas já vacinadas até o dia 30 de junho com a primeira dose. Também receberão a segunda dose pessoas com deficiência permanente vacinadas com Astrazeneca nos dias 20 e 21 de maio.

Nesta quarta-feira (04), o Pará recebeu do Ministério da Saúde 48.200 doses da Coronavac. Entretanto, a distribuição para os municípios paraenses deve ser feita apenas nos próximos dias. "Essas doses ainda não foram recebidas pelo município", detalhou a Sesma.

Na terça (03), último dia em que teve vacinação na capital, a 1ª dose foi destinada aos jovens nascidos em 1999 e 2000, ou seja, aos jovens que vão completar ou já completaram neste ano as idades de 22 e 21 anos, respectivamente.

Ao todo, desde janeiro, Belém já aplicou 788.479 primeiras doses, 261.782 segundas doses, totalizando 1.050.261 doses aplicadas, conforme descrito no site Belém Vacinada.