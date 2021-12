Nesta quinta-feira (16) começa a matrícula das escolas municipais para 2022 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), o processo de matrícula para o ano letivo de 2022 nas escolas da rede municipal de ensino terá duas etapas, seguindo a portaria conjunta publicada em 6 de dezembro, no Diário Oficial do Município de Belém (DOM).

A primeira etapa será de 16 a 21 deste mês, de dezembro, para a confirmação dos estudantes ativos nas escolas onde estão matriculados. Nessa fase estão incluidos os estudantes remanejados e novos estudantes indígenas, imigrantes, refugiados e apátridas, conforme cronograma da Semec e da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque).

A segunda etapa terá três fases. No dia 22, o atendimento é destinado às pessoas com deficiência, com a pré-matrícula no site www.prematricula.belem.pa.gov.br e a confirmação de matrícula presencial nas escolas com documentação em mãos.

No dia 10 janeiro o atendimento será para os demais estudantes, também com a pré-matrícula no site e depois confirmação na escola. Para os estudantes ribeirinhos a matrícula será somente nas escolas.

De 24 a 28 de janeiro será a matrícula nas escolas para as vagas remanescentes e para novos alunos e transferidos.

SERVIÇO

Segundo a Semec, mais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento, pelo telefone: 3075.5428, das 8h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.