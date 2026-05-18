Navio da Marinha especializado em pesquisa ficará aberto à visitação em Belém

O Aviso Hidroceanográfico (AvHo) “Cananéia”, embarcação da Marinha do Brasil especializada em pesquisa e reconhecimento hidroceanográfico, estará aberto para visitação pública na próxima quarta e quinta-feira, 20 e 21 de maio, na Escadinha do Cais do Porto, em Belém. A entrada será gratuita, com visitas das 10h às 17h.

O navio é subordinado à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e percorre atualmente todo o litoral brasileiro em comemoração aos 150 anos da instituição. A expedição, chamada de “Epopeia do Cananéia”, começou em fevereiro, em Porto Alegre (RS), e prevê a passagem por 16 portos brasileiros, incluindo Belém, considerada o ponto mais ao Norte da comissão.

Entre as cidades incluídas no roteiro estão Rio Grande, Itajaí, Santos, Salvador, Natal, Luís Correia e Fortaleza.

Com 26 metros de comprimento e sete metros de largura, o “Cananéia” é classificado como um “navio-aviso”, categoria utilizada para embarcações menores e ágeis voltadas para operações de suporte, pesquisa e reconhecimento. O navio possui capacidade para acomodar tripulação e equipes de pesquisadores.

A embarcação foi construída no Brasil e entregue em 2013 pelo estaleiro Inace, em Fortaleza (CE). Inicialmente batizado de “Alpha Delphini”, o navio foi projetado para atender o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), funcionando por mais de uma década como laboratório embarcado para formação prática de oceanógrafos, geólogos, biólogos e outros profissionais ligados às ciências do mar.

Em setembro de 2025, a embarcação foi doada pela USP à Marinha do Brasil e passou a se chamar “Cananéia”, em homenagem à cidade do litoral paulista que possui a primeira carta náutica totalmente produzida no País pela DHN.

Desde então, o navio reforça atividades de coleta de dados hidrográficos, oceanográficos, meteorológicos, geológicos e geofísicos, além de auxiliar na atualização de cartas náuticas, sinalização e balizamento para garantir a segurança da navegação.

O “Cananéia” também atua em cooperação com universidades federais e estaduais, fortalecendo a integração entre pesquisa científica, políticas ambientais e defesa nacional.

Serviço

Visitação pública ao Aviso Hidroceanográfico “Cananéia”

Local: Escadinha do Cais do Porto, em Belém

Datas: 20 e 21 de maio

Horário: das 10h às 17h

Entrada gratuita