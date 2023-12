Natal: veja o que abre e o que fecha na Grande Belém durante os dias 24 e 25 dezembro

Com a chegada do Natal, comemorado na próxima segunda-feira (25), diversos serviços, espaços da capital, além de órgãos públicos e estabelecimentos terão alteração nos horários de funcionamento. Alguns serviços poderão funcionar com horário reduzido, estabelecendo escalas de plantão ou até mesmo optando pelo fechamento. Portanto, confira o que abre e o que fecha na Grande Belém nos próximos dias 24 e 25 de dezembro:

Bancos

Os bancos não funcionarão nos dias 25 de dezembro, como informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária, sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Nos dias 26 de dezembro, os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público.

Comércio

No dia 24 de dezembro, o comércio funcionará com horário reduzido até às 19h. Já no dia de Natal, as lojas do centro comercial estarão fechadas, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Supermercado

Os supermercados funcionarão até às 20h no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Já no dia 25 de dezembro, não haverá expediente, de acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas).

Lotéricas

Durante os dias 24 e 25 de dezembro as lotéricas estarão fechadas. Por determinação da categoria, os estabelecimentos não devem abrir, conforme informou o Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Espaços de lazer

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” terá funcionamento excepcional na semana do Natal. O local estará aberto, excepcionalmente, nesta terça-feira (19), tendo a manutenção semanal transferida para a quinta-feira (21), quando estará fechado ao público.

Durante o período das festas natalinas, o Parque irá funcionar da seguinte maneira: no domingo (24), véspera de Natal, abrirá de 6h às 13h; na segunda (25) e terça (26), o parque estará fechado, retornando as atividades na quarta-feira (27).

São José Liberto

O horário de visitação ao Espaço São José Liberto (ESJL), na véspera de Natal, para as tradicionais compras natalinas funcionarão de forma específica. No domingo (24), o local funcionará de 10h às 14h. Já na segunda-feira (25), estará fechado.

Shopping centers

Boulevard Shopping Belém

24/12:

Lojas – 09h às 19h

Praça de Alimentação – 09h às 19h

Restaurantes – 11h às 19h

25/12:

Fechado, exceto cinema

Shopping Metrópole Ananindeua:

24/12:

Lojas e quiosques: 9h às 19h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 19h

Cinema: De acordo com a programação

25/12:

Todo o shopping estará fechado

Cinema: fechado

Parque Shopping Belém

24/12:

Lojas – 09h às 19h

Praça de Alimentação – 09h às 19h

Outback - 11h às 19h

Coffee Lovers - 09h às 19h Cinema - Fechado

25/12:

Todo o Shopping estará fechado, exceto cinema, que funcionará de acordo com a sua programação

Shopping Bosque Grão-Pará:

24/12:

Lojas e Quiosques – 9h às 19h

Praça de Alimentação – 9h às 19h

Lazer e entretenimento – 9h às 19h

Cinema, Teatro, Restaurantes, Academia e Crossfit - Conforme a programação

25/12:

Lojas – Fechadas

Cinema – Conforme Programação

Restaurantes – Facultativo

Pátio Belém:

24/12 - 9h às 19h

9h às 19h 25/12 - Lojas fechadas - somente cinema aberto

Castanheira Shopping Center

24/12: 9h às 19h

9h às 19h 25/12: fechado