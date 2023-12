Cooperativa realiza doações de brinquedo em comunidade do Acará, nordeste paraense

Natal é época de celebração, união e ações solidárias. Nesta época, é comum ver cenas de fraternidade, principalmente entre as comunidades de cada região paraense. Por causa disso, a cooperativa de crédito Sicoob, em parceria com a Escola Santa Marta, da comunidade quilombola Guajará-Miri, realizou ações para o Natal Solidário, que é realizado no município de Acará, nordeste paraense.

Este é o segundo ano que a cooperativa participa da ação, que é organizada pela escola núcleo da Boa Vista I, que fica na comunidade. Foram arrecadados brinquedos para a campanha e, no dia 21 de dezembro, na última quinta-feira, as doações foram entregues para as crianças da vila.

Foram mais de 20 brinquedos doados ao público infantil. Além dos brinquedos, também foram entregues kits de merenda para as crianças. A equipe da Sicoob doou presentes que foram solicitados pelos alunos, por meio de cartinhas destinadas ao papai noel.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)