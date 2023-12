Natal Solidário no Guará Park: diversão aquática com coração solidário

O Natal está na porta e esse período é marcado por sentimentos de união, amor, alegria e solidariedade. Ao longo de todo o mês de dezembro, diversas ações solidárias são realizadas a fim de levar momentos de alegria e diversão para muitas famílias. No Guará Park, considerado o maior e melhor parque aquático da região Norte, isso não é diferente. O parque realizará mais uma edição de sua tradicional campanha "Natal Solidário".

O parque tem em sua história momentos entrelaçados com ações solidárias e um compromisso inabalável com a comunidade. Não é à toa que, todos os anos, o Guará Park se transforma não apenas em um local de lazer e diversão, mas também em um espaço de amor ao próximo e apoio social.

Neste ano, a campanha “Natal Solidário” convida os visitantes a participarem de uma causa simples, mas cheia de amor. Ao doar um brinquedo ou um kit de material escolar, cada doador recebe 50% de desconto na compra do ingresso na bilheteria física. E mais, no site do Guará Park, o ingresso estará disponível por apenas R$35. Essa iniciativa não só alegra o coração de quem doa, mas também garante um sorriso no rosto de inúmeras crianças que serão beneficiadas com a ação.

Horários de funcionamento

O Guará Park opera todos os dias, das 9h às 17h, proporcionando um dia inteiro de diversão aquática. Vale ressaltar que o parque fecha às terças-feiras para manutenção, garantindo sempre a melhor experiência aos visitantes.

Ao participar do "Natal Solidário", você não só garante um dia inesquecível de diversão no Guará Park, mas também contribui para iluminar o Natal de muitas crianças. Não fique de fora e garanta a oportunidade de fazer parte de algo maior, enquanto desfruta das atrações aquáticas mais emocionantes da região.