Natal debaixo d'água: Confira os Papais Noéis mergulhadores ao redor do mundo

O Natal é uma época mágica, que encanta crianças e adultos de todo o mundo. E, para deixar o clima ainda mais especial, alguns aquários de diferentes países promovem atrações com a participação de um Papai Noel mergulhador. O bom velhinho aparece com roupa de mergulho nadando com peixes, um pouco diferente daquela figura encontrada nos shoppings nesta época do ano. Confira os Papais Noéis mergulhadores ao redor do mundo.

Brasil

No Brasil, o AquaRio, no Rio de Janeiro, é um dos mais famosos. Neste ano, o bom velhinho estará acompanhado da Mamãe Noel para mergulhar ao lado de tubarões no Grande Tanque Oceânico. A apresentação, que já é tradição no aquário, acontece até o dia 25 de dezembro.

África do Sul

Na África do Sul, o South African Marine Biological Research (SAMBR) Sea World, maior parque marinho do continente, também reúne milhares de turistas para ver o Papai Noel alimentando vários animais marinhos no aquário. O Marine World abriga mais de 150 espécies marinhas e atrai mais de 50.000 turistas locais e internacionais durante a temporada de férias de Natal.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, o aquário de Seul também é tradição receber um mergulhador vestido de Papai Noel com a participação de milhares de sardinhas e uma arraia. O Papai Noel mergulhador é uma tradição do Coex Aquarium, que tem um show de sardinhas natalino. Ele desenha corações na água, brinca com os peixes e tira fotos com as crianças que visitam o local.

Japão

No Japão, um mergulhador vestido de Papai Noel alimenta peixes em um aquário no paraíso do mar Hakkeijima, em Yokohama. O parque aquático Hakkeijima Sea Paradise conta com diversas espécies marinhas exóticas.

Alemanha

Na Alemanha, um mergulhador fantasiado de Papai Noel costuma nadar abraçado com tubarões no aquário de Munique, no Aquario Sea Life. A atração é uma forma de chamar a atenção para a importância da preservação dos oceanos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)