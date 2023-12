Papai e Mamãe Noel com deficiência entregam presentes para crianças em reabilitação, em Belém

Nesta sexta-feira (22), o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, encerrou a programação do “Natal Inclusivo” para a comunidade assistida com a presença do Papai Noel do CIIR, que é uma Pessoa com Deficiência (PcD), diagnosticado com Degeneração Macular (DM) que causa baixa visão. E, também, com a participação da Mamãe Noel, que teve poliomielite na infância e usa cadeira de rodas.

Eles fazem parte dos “Meninos do Rio”, projeto implementado e conduzido pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) para a prática da canoagem adaptada à PcD. O Papai Noel é Luiz Otávio, 72 anos, e a Mamãe Noel é Rosângela Botelho, 63. Eles chegaram ao CIIR por volta das 10h, de canoa. Várias crianças ganharam presentes.

Programação

Eles chegaram ao Centro na canoa pela Baía do Guajará e foram recepcionados pelas crianças em atendimento e acompanhadas de pais e terapeutas na Orla da instituição junto à Mamãe Noel.

Após o desembarque do “Bom Velhinho”, foi feita a entrega de brinquedos aos pequenos reabilitandos e a programação seguiu com atividades lúdicas conduzidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).

Campanhas inclusivas

Fabrícia Maciel Médica, Diretora Técnica do CIIR, explicou que essa é mais uma das campanhas inclusivas do espaço. "A gente tem a inclusão e a diversidade como um grande pilar da instituição. E esse ano, no Natal, nós incorporamos ainda mais as pessoas com deficiência dentro da nossa programação. Então o Papai Noel e o Mamãe Noel são pessoas com deficiência e também são participantes do nosso conselho consultivo, que é um conselho onde a gente delibera as nossas ações, as nossas promoções de saúde, com os nossos pacientes.

A diretora conta que o grande objetivo é promover uma igualdade de acesso, porque, às vezes, esses pacientes não conseguem participar de outras festas. "Também sensibilizar. Também aumentar a autoestima dessas pessoas no momento que eles se veem dentro, fazendo parte desse processo de festas e de inclusão", acrescenta.