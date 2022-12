Natal: saiba o que abre e o que fecha na Grande Belém ao longo da semana até o feriado

O Natal é no próximo domingo, 25, mas desde o começo desta semana, um dos feriados mais populares do calendário já provoca mudanças no horário de funcionamento de alguns locais na Grande Belém, principalmente no setor comercial. Confira o que abre e o que fecha ao longo da semana até o feriado.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindlojas) informou que o centro comercial da cidade e lojas de shoppings irão funcionar da seguinte forma:

Nesta terça-feira (20), as lojas estarão abertas até às 23h. Dias 21, 22 e 23, estabelecimentos comerciais ficarão abertos até à meia-noite. Na véspera de Natal, dia 24, o comércio irá funcionar até às 19h.

Shoppings

Bosque Grão-Pará

Nesta terça (20), lojas, quiosques, praça de alimentação e setores de lazer e entretenimento funcionarão das 9h às 23h. Restaurantes, cinema, teatro, crossfit e academia funcionam conforme a programação

Já na quarta (21), quinta (22) e sexta (23), lojas, quiosques, praça de alimentação, lazer e entretenimento funcionarão das 9h a 00h. Restaurantes, cinema, teatro, crossfit e academia seguem conforme a programação.

Metrópole Ananindeua

Até sexta-feira (23), as lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer vão funcionar de 9h às 23h. No sábado (24), lojas, quiosques, alimentação e lazer estarão abertos de 9h às 19h. No domingo (25), apenas a praça de alimentação e os espaços de lazer funcionarão das 16h às 22h. Todos os dias o cinema funciona conforme a programação.

Pátio Belém

Nesta terça (20), todo o shopping funciona de 9h às 23h. De quarta (21) a sexta-feira (23), das 9h a 00h. No sábado (24), das 9h às 19h e, no domingo (25), apenas o cinema funcionará segundo a própria programação.

Parque Shopping

Nesta terça (20), lojas, praça de alimentação e lazer abrem de 9h às 23h, já restaurantes, das 11h às 23h. De quarta (21) a sexta-feira (23), lojas, praça de alimentação e lazer funcionarão de 9h a 00h e restaurantes de 11h30 às 00h. No sábado (24), lojas, praça de alimentação e lazer vão funcionar de 9h às 19h e restaurantes de 11h30 às 16h. No domingo (25), todo o shopping estará fechado, exceto o cinema, que funciona de acordo com a sua programação (como em todos os demais dias).

Castanheira

Até sexta-feira (23), todo o shopping segue funcionando das 9h às 23h. No sábado (24), das 9h às 19h. No domingo (25), o shopping não abrirá. Apenas cinema e academia continuam com o funcionamento de acordo com a programação.

Boulevard

Nesta terça (20), lojas e praça de alimentação funcionam de 9h às 23. Restaurantes, das 11h a 00h. De quarta (21) a sexta-feira (23), lojas e praça de alimentação estenderão o horário de 9h até 00h, bem como os restaurantes, que vão funcionar de 9h a 00h. No sábado (24), o horário de lojas e da praça de alimentação encurta para 9h até 19h, e restaurantes de 11h a 19h. No domingo (25), todo o Shopping estará fechado, exceto cinema que funciona de acordo com a sua programação.

Espaços de lazer da cidade

A Organização Social Pará 2000 informa que os espaços culturais e turísticos que administra terão horário excepcional de Natal.

Estação das Docas

No sábado (24), funciona de 10h às 16h e no domingo (25), de 9h a 00h.

Parque Mangal das Garças

No sábado (24), funciona das 8h às 16h, no domingo (25), das 8h às 18h.

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

No sábado (24), funciona das 6h às 12h. No domingo (25), estará fechado.