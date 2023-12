Natal: Movimentação de pessoas no centro comercial de Belém se intensifica na véspera da data

O movimento foi ainda mais intenso na manhã deste sábado, 23, no Centro Comercial de Belém, com a proximidade do Natal. Muitos consumidores deixaram para comprar presentes em cima da hora. Roupas, sapatos e acessórios de uso pessoal são os mais procurados pelas pessoas no final do ano. De acordo com os lojistas, as vendas no final de 2023 foram bem maiores do que em relação ao final do ano passado.

Segundo o vendedor de uma loja de roupas bastante movimentada na rua Quinze de Novembro, Anacleto Assunção, o movimento neste sábado superou as expectativas. “Já tivemos uma semana bem movimentada, porém no início da manhã de hoje aumentou ainda mais, roupas estão saindo muito, graças a Deus”, celebrou o vendedor.

A dona de casa, Noelly Araújo, acabou deixando para comprar os presentes da família para última hora e não esperava o movimento intenso. “Acabei levando um susto ao chegar pois não esperava tanta gente ainda, mas está dando para realizar as compras, os valores estão um pouco mais caros”, percebeu a consumidora. Já para o vendedor José Roberto, o que mais atrai as pessoas são lojas que estão em promoção.

Ainda segundo o vendedor, a estratégia utilizada para atrair consumidores foi baixar um pouco mais o preço comparado com as outras lojas. “Colocamos cartazes, usamos os locutores, são estratégias que ainda dão bastante certo por aqui”, destacou. Foi essa estratégia que chamou atenção do empresário Rafael Moura, que foi até o centro comercial comprar o presente do filho: um carrinho de controle remoto. “Eu pensei que seria difícil encontrar, mas dei sorte e agora está tudo garantido, ainda achei com um preço menor do que eu esperava”, afirmou.

José Roberto atrai os consumidores com bons preços (Foto: Marx Vasconcelos)

Funcionamento

No dia 24 de dezembro, o comércio funcionará com horário reduzido até às 19h. Já no dia de Natal, as lojas do centro comercial estarão fechadas, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).