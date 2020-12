Natal em Belém é refletido por meio de decorações que já se tornaram tradição

O clima natalino em Belém é refletido por meio de decorações bem regionais que já se tornaram tradição em praças, avenidas, pontos turísticos, bairros centrais e de periferia, além dos distritos. Desde o período do Círio de Nazaré, em outubro, a cidade ganha ares festivos e iluminados. Em seguida, os enfeites são adaptados para as celebrações de fim de ano. Além dos adereços da Prefeitura Municipal, há a iniciativa de moradores que fazem questão de celebrar a data enfeitando as ruas.



No canteiro central da avenida Marquês de Herval, entre a travessa Alferes Costa e a avenida Doutor Freitas, no bairro da Pedreira, o brilho e as cores verde e vermelha tomaram conta das árvores. Há, inclusive, uma casinha do Papai Noel com um boneco do bom velhinho. É uma iniciativa do mecânico Branco Fenelon, de 56 anos. Há 15 anos ele faz o possível para compartilhar a magia do Natal com a vizinhança. Nesta segunda-feira (14), os últimos acabamentos foram feitos.

Trecho da avenida Marquês de Herval, na Pedreira, recebe decoração de morador (Cristino Martins / O Liberal)

"Com carneirinhos, anjos, guirlandas, a imagem do menino Jesus. Mexo com caminhão, mas todo ano compro enfeites para transformar a rua. Convidei um padre e um pastor para um momento de oração, no dia 20 de dezembro, em frente de casa. Com coral cantando também. É uma data mágica para pedir paz e saúde", comentou Branco, que aproveita a confraternização para doar brinquedos. "Com o Natal Solidário. Há 27 anos eu entrego presentes para crianças de áreas da periferia de Belém e arredores".



Decoração municipal



A decoração instalada anualmente pela Prefeitura de Belém conta com diversos adereços, desde bolas de Natal até árvores luminosas. Ao todo, foram usadas mais de 1.100 peças neste ano. Um dos pontos que mais chama atenção é na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, onde uma árvore de 20 metros, colocada na esquina com a avenida Marechal Hermes, já virou referência no quesito de decoração. Durante a festividade do Círio, o espaço também ganha uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré.



Outros pontos decorados pela cidade são as praças Batista Campos, da República e a área da Basílica de Nazaré. O Portal da Amazônia recebe uma árvore de 15 metros de altura. Também há iluminação especial nas avenidas Nazaré e Presidente Vargas.



No distrito de Icoaraci, a orla ganhou enfeites, assim como as ruas Siqueira Mendes e do Cruzeiro. Em Outeiro, o estacionamento da praia do Amor foi todo ornamentado. Já no distrito de Mosqueiro, a praça Matriz também foi contemplada.

Presépios foram montados nas praças Batista Campos e da República (Divulgação / Comus)



Entre as novidades deste ano, está a decoração das ruas do entorno da Praça da República, como a avenida Assis de Vasconcelos e as ruas Oswaldo Cruz e da Paz. Além dos enfeites luminosos, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) montou presépios nas praças Batista Campos e da República.



“Há oito anos nós armamos o presépio na cidade nestes dois pontos estratégicos, a da República e da Batista Campos. O presépio, assim como outros símbolos, também faz parte do espírito de Natal”, destacou José Régis, diretor geral da Seurb.