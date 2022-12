Natal: conheça histórias de quem assume o manto de Papai Noel para levar alegria para crianças

A menos de um mês para o Natal, o clima natalino já se faz presente na rotina das pessoas. A magia da época é marcada pelos personagens que assumem o papel de Papai Noel e fazem a alegria de crianças e adultos. Em Belém, a preparação já começou entre os atores que levam o encanto natalício até locais como os shopping centers da cidade.

Um desses casos é o do empreendedor João Junior. De janeiro a novembro, ele gerencia o próprio negócio. Mas, no mês de dezembro, João incorpora o papel do bom velhinho e faz a alegria da criançada em um shopping de Belém. Os preparativos para virar o Papai Noel começam bem antes da temporada natalina.

“O processo de preparação é minucioso também, é detalhado. A gente se prepara. Eu deixo a barba praticamente o ano inteiro pra que esse momento chegue, para que ela esteja com um volume bom. O figurino é todo detalhado de acordo com o formato do corpo do Papai Noel. Para que ele fique gordinho, para que ele fique fofinho. Essa é a figura dos desenhos, né? Tem a preparação de pesquisa para saber como que fica a roupa, como que vai se ajustar no corpo”, detalhou João.

Para interpretar o personagem, João conta que é necessário trazer a essência do que o bom velhinho representa. Nesse processo de incorporação do símbolo natalino, ele conta que uma das mudanças é a voz. Isso é essencial para trazer uma tonalidade leve, de modo que fique mais harmoniosa e envolvente para cativar as crianças.

“Não é tão somente um ser humano ali, mas sim um conjunto de coisas que ajudam esse ser humano a se tornar um Papai Noel. Sem sombra de dúvidas eu confesso que se nós não tivermos humildade. Se nós não tivermos o carinho, se nós não tivermos a graciosidade de um Papai Noel, que possa, no mínimo, trazer uma harmonia pras pessoas, nada tem sentido

Emoção

No dia a dia, João lembra ainda sobre a oportunidade de ouvir inúmeras histórias das crianças. Enquanto alguns pequenos pedem presentes simples, como brinquedos, outros chegam com relatos emocionantes. E são nesses momentos que a humanidade de João mais toma conta.

“Eu recebi uma criança que estava com um problema. E eu vi que ela estava um pouco deprimida, chegou comigo e começou a conversar comigo. Sentou do meu lado eu perguntei se ele estava bem. Aí ele falou: É, Papai Noel, bem eu não tô. Porque eu tirei um tumor da minha cabeça. Ele voltou pela segunda vez. E eu tirei de novo’. E é aí que entra o amor ao próximo. Ter um pouco de sabedoria que vem do alto e acalentar essa criança”, contou emocionado.

A missão de incorporar o personagem surgiu em 2017 e, desde então, anualmente, João ocupa o trono do Papai Noel. “Eu fiquei fazendo esse processo em 2017. Eu precisei suprir a necessidade de um ator que não tinha. Topei. Foi legal. Um processo muito bom. Foi uma outra situação que eu não tinha explorado e fui ficando como Papai Noel”, contou.

Longa data

Dar vida ao bom velhinho também é o trabalho de Milton Blogger há 20 anos. Em um shopping localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, ele cumpre o papel de cativar as crianças que visitam o espaço em busca de uma foto e um abraço do bom velhinho. Milton conta ainda sobre o sentimento de realizar o trabalho e o diferencial do visual que é natural. “Eu me sinto o homem mais feliz do mundo, porque trabalhar com criança é divino. Eu tenho a graça de ter uma barba original. A barba e o cabelo são brancos. Já a barriga é a alegria do Papai Noel”, contou ele.

“Aqui eu recebo as cartinhas que as crianças trazem com os seus pedidos maravilhosos. Eu recebo, levo pra minha casa e leio todas. São várias que leio. É muito gratificante. São cartas bonitas, que gratificam a vida do Papai Noel”, disse Milton sobre o sentimento ao ler sobre os pedidos que são feitos pelas crianças.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)