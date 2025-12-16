Natal com Amor: ação distribui ceia e leva acolhimento a pessoas em situação de rua em Belém

A noite desta terça-feira (16) foi marcada por esperança e solidariedade para centenas de pessoas que participaram da ação “Natal com Amor”, realizada pelo grupo Amigas Solidárias, na Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. A iniciativa promoveu a distribuição de uma ceia natalina completa e beneficiou cerca de 300 pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social. Além da refeição, foram entregues kits de higiene, sandálias e mantas.

O momento também contou com uma programação cultural, com bandas e apresentações musicais. A presidente do grupo Amigas Solidárias, Ana Paula Teixeira, destaca que a ação começou em 2023 e vem sendo realizada desde então. Segundo ela, o objetivo do evento anual é levar esperança e amor às pessoas em situação de rua. Além da ceia, também foram oferecidas sobremesa, água e refrigerante.

A noite de solidariedade teve ainda a participação da Missão Belém, projeto que resgata e acolhe pessoas em situação de rua e que mantém parceria com o grupo Amigas Solidárias. “Nós trabalhamos em parceria com a Missão Belém. E a Missão Belém, com o padre Dilvã [responsável pelo projeto], faz justamente isso: acolhe pessoas em situação de rua. Em sua maioria, são dependentes químicos. Então, quando chega aqui, na praça, a gente também faz esse trabalho, na esperança de levar uma vida melhor para essas pessoas”, afirma.

Momento de gratidão

A vice-presidente do grupo, Margareth Maués Penner, explica que a ação representa um marco entre as iniciativas desenvolvidas pelo projeto e simboliza um momento de gratidão para as integrantes das Amigas Solidárias, resultado de um trabalho de preparação contínuo realizado ao longo de todo o ano. Segundo ela, tudo só é possível graças à união de forças de diversas pessoas que contribuem com a iniciativa.

“Realizar isso é um custo bem alto e a gente conta com os colaboradores, com as próprias Amigas Solidárias e com nossos patrocinadores, que nos ajudam a realizar esse evento”, comenta. “O restaurante Santa Chicória foi quem doou a preparação da comida. Nós fornecemos os ingredientes, mas foram eles que fizeram toda a comida. Tudo isso é um sonho realizado. É um sonho ver essas pessoas que querem mudar de vida, acreditarem que são alguém, que são filhas de Deus, que são nossas irmãs e que são muito amadas. Para mim, esse é o Natal, é o verdadeiro sentido do Natal: poder levar amor e alegria a essas pessoas”, completa Margareth.

Margareth lembra, ainda, que os participantes também puderam acompanhar shows com atrações, como a Amazônia Jazz Band. “Os artistas ficam extremamente felizes por participar de uma noite tão linda como essa e por levar alegria a essas pessoas. Eles estão ali dançando, felizes, vivendo algo que muitas vezes não têm no dia a dia. Hoje, nós viemos como eles, usando a mesma blusa do projeto, justamente para acolhê-los de todas as formas. Por isso, é uma noite muito especial”, pontua.

Noite de solidariedade

Membro do grupo Amigas Solidárias, Telma Guerreiro, que está à frente da coordenação da ação, enfatiza que a noite é marcada pelo amor e pela dedicação de todos para levar felicidade às pessoas atendidas. “Quando tudo começou, nosso principal intuito era realizar uma ceia de Natal. Como não foi possível montar uma mesa tradicional, sugeri que preparássemos um peru, um arroz de peru com frutas natalinas. É uma noite de amor, em que nos doamos para vê-los felizes”, observa.

O padre Dilvã Sousa, responsável pela Missão Belém, explicou que a instituição mantém há alguns anos uma parceria com as Amigas Solidárias, voltada ao acolhimento e à reestruturação de pessoas em situação de rua. Segundo ele, o trabalho conjunto já resultou em ações concretas, como a construção de casas, e tem como principal missão oferecer dignidade e novas oportunidades.

“A nossa missão é acolher esse povo, e elas têm a missão de nos ajudar nesse acolhimento. Este momento é especial porque, além da confraternização, é uma oportunidade de cativar e propor uma nova vida a essas pessoas. É um momento muito bonito, de alegria, para celebrar juntos e resgatar vidas”, relata.

O momento também foi de gratidão para o contrabaixista da Amazônia Jazz Band, Augusto Meireles, que se apresentou durante a programação. “Participar de uma ação solidária dessa natureza parece que eleva o espírito da gente a um patamar que a gente não imagina”, frisa.