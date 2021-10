Nascidos em 1993 e 1994 tomam a 2ª dose da Pfizer nesta sexta, em Belém

Nesta sexta-feira (14), a vacinação anticovid-19 em Belém será exclusiva para aplicação de 2ª dose. Dessa vez, com o imunizante da Pfizer será destinado para as pessoas que nasceram em 1993 e 1994. Das 9h às 17h, em 22 pontos. É necessário apresentar RG, CPF e carteirinha de vacinação.

Idosos com 60 anos ou mais, grávidas, puérperas e lactantes com filhos de até um ano de idade que ainda não tomaram a 1ª ou a 2ª dose, também podem ser vacinados, a depender da vacina que está sendo usada no dia. Também vale para idosos com 70 anos ou mais que ainda não tomaram a 3ª dose.

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria Municipala de Saúde (Sesma) realizou repescagem de 1ª dose para os nascidos de 1994 a 2003, ou seja, com faixa etária entre 18 e 27 anos. Quem estiva com a 2ª dose da Coronavac atrasada ou agendada para outra data, também teve a oportunidade de ser imunizado.

No sábado (16), será aplicada a dose de reforço (3ª dose) nos trabalhadores da área da saúde vacinados com a 2ª dose até maio. Eles devem apresentar algum comprovante de atuação profissional (carteira do conselho, crachá de identificação dentro do prazo de validade, contracheque dos últimos 30 dias ou declaração de vínculo institucional).

Locais de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1313, Marambaia;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

10. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha.

11. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110 - Ponta Grossa;

12. Icoaraci. Sest-Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

13. IFPA Campus Belém - Avenida Almirante Barroso, 1155- Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com 25 de Junho, bairro do Guamá;

15. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, Sacramenta.

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

19. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

20. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. Rua do Una, n° 156

21. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

22. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA - Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Outras agendas

- 15 de outubro (sexta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 1993

ou 1994.

- 16 de outubro (sábado): dose de reforço (terceira dose) para os trabalhadores da saúde

vacinados com a segunda dose até abril.

- 18 de outubro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

1997 ou 1998.

- 19 de outubro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 1999

ou 2000.

- 20 de outubro (quarta-feira): repescagem geral para todos os que ainda não receberam a segunda

dose da vacina Astrazeneca.

- 21 de outubro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2001.

- 22 de outubro (sexta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2002

ou 2003.

- 23 de outubro (sábado): dose de reforço (terceira dose) para os trabalhadores da saúde

vacinados com a segunda dose até junho.

- 25 de outubro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas com deficiência ou

comorbidades, nascidas de 2003 a 2009.

- 26 de outubro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1962 a

1981.

- 27 de outubro (quarta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1982

a 1988.

- 28 de outubro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas de 1989

a 1994.

- 01 de novembro (segunda-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

2004.

- 02 de novembro (terça-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em 2005

ou 2006.

- 03 de novembro (quarta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

2007 ou 2008.

- 04 de novembro (quinta-feira): segunda dose da vacina da Pfizer para as pessoas nascidas em

2009.

- 05 de novembro (sexta-feira): segunda dose da vacina CORONAVAC para as pessoas nascidas

até 1993.

- 06 de novembro (sábado): segunda dose da vacina CORONAVAC para as pessoas nascidas de

1994 a 2003.

- 08 de novembro (segunda-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1952

ou 1953, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 09 de novembro (terça-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1954 ou

1955, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 10 de novembro (quarta-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1956

ou 1957, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 11 de novembro (quinta-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1958

ou 1959, que tenham recebido a segunda dose até julho.

- 12 de novembro (sexta-feira): dose de reforço (terceira dose) para idosos nascidos em 1960 ou

1961, que tenham recebido a segunda dose até julho