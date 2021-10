Nascidos de 1962 a 1981 são vacinados com a segunda dose em Belém

Pessoas nascidas de 1962 a 1981 foram chamadas para receber a segunda dose da vacina Pfizer, nesta terça-feira (23), em 23 postos de vacinação montados pela Prefeitura de Belém. Entre os vacinados, a preocupação com novas variantes e subvariantes foi um motivo a mais para cumprir com o calendário vacinal.

Na Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizada no bairro do Marco, a procura pela vacinação foi tranquila durante todo o dia. Sem filas ou aglomeração, quem chegava ao local era rapidamente encaminhado pela triagem para as salas de aplicação.

Para o autônomo Olenildo Wanderlei, a segunda dose da vacina anticovid representa um reforço a mais no combate a outras variantes da doença. “Eu acredito que a pessoa que está 100% imunizada tem menos chances de desenvolver a forma grave caso seja contaminado por outro vírus, mas isso pede que a gente continue tomando todos os cuidados necessários até mesmo para diminuir a contaminação das variantes”, afirma.

Nascido em 1980, Rubens Silva também procurou o posto para receber o imunizante. Ele pontua que recebe com preocupação as notícias de variantes e subvariantes na capital paraense. “A gente vê que muita gente deu uma relaxada e isso é preocupante. Estamos acompanhando as notícias do prefeito que tem sido uma vítima dessa doença, então não dá pra descuidar agora. Por isso é importante garantir as duas doses da vacina que além de estar me protegendo também protege as pessoas da minha casa, do meu trabalho e amigos próximos”, disse.

A empregada doméstica Maria da Conceição Trindade, nascida em 1969, comemorou a segunda dose da vacina, mas revelou sentir medo de outras variantes. “Mesmo a gente tomando a segunda dose ainda não estamos totalmente protegidos contra a variante, a diferença é que com a vacina você vai estar mais preparado para pegar esse vírus da variante e sobreviver a ele. Por isso, todo mundo tem que tomar essa vacina”, avalia.