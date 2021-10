Não quer usar chapinha? Veja cinco dicas para deixar os cabelos mais alinhados

Após o polêmico vídeo da influencer Marina Ferrer alisando os cabelos com uma colher quente, em “A Fazenda”, surgiu a dúvida de como improvisar ou conseguir o efeito liso, sem o uso da chapinha. Muitas mulheres acreditam que, para alinhar os fios, não podem abrir mão do secador e da chapinha na hora da finalização. No entanto, com alguns truques e dicas, é possível conseguir o efeito sem nenhuma ferramenta de calor.

Conheça cinco técnicas para finalizar os cabelos e ter o efeito alinhado dos sonhos.

Touca com meia calça

A touca com meia calça é um dos truques mais famosos para alisar o cabelo sem secador e chapinha. Tudo o que você vai precisar são um pouco de óleo capilar, grampinhos e uma meia-calça:

Lave o cabelo como de costume. Se preferir, vale apostar em uma umectação com o óleo capilar antes da lavagem para nutrir os fios;

Tire o excesso de água com uma toalha. Com o cabelo úmido, faça uma divisória lateral;

Penteie um dos lados e com a ajuda do pente, vá enrolando a mecha em torno da cabeça;

Prenda o cabelo bem rente com a ajuda dos grampos. É importante deixar as mechas bem esticadas. Dê um nó nas pernas da meia-calça para criar a touca e coloque-a na cabeça;

Espere um tempinho e tire a touca. Nesse momento, é hora de repetir o processo para o lado contrário. Espere mais um pouco e tudo pronto. Para um resultado melhor, deixe na touca enquanto dorme de um dia para o outro.

Bobes de tamanho grande

Os bobes também são ótimos para deixar o cabelo liso sem chapinha ou secador. Escolha rolinhos bem grandes, pois o tamanho ajuda a deixar os fios mais lisos.

Lave o cabelo e finalize como de costume. O cabelo precisa estar úmido para fazer o truque com bobes;

Penteie bem o cabelo e separe mechas grandes para deixar o cabelo bem liso. É importante usar os bobes no sentido vertical, sempre deixando os fios bem presos e esticados;

Espere secar, retire os bobes e tudo pronto!

Dica: Vale combinar a toquinha e os bobes para garantir um efeito superliso! Use os rolinhos para alisar os fios no topo da cabeça ou aqueles que são mais teimosos. Depois, é só enrolar o resto do cabelo com grampos ao redor da cabeça.

Secar o cabelo na frente do ventilador

Se você não tem grampos disponíveis ou procura uma técnica mais simples, o ventilador também pode ser um grande aliado dos fios lisos. Nesse caso, é importante ter algum tempo livre, já que você precisa ficar em frente ao vento até o cabelo secar totalmente.

Direcione o ventilador diretamente para você;

Com um pente ou escova, penteie o cabelo seguidas vezes, até ele estar totalmente seco. Isso vai fazer com que os fios fiquem mais lisos e bem alinhados.

Truque dos elásticos de cabelo

Elásticos de cabelo também são um dos melhores truques para deixar o cabelo liso. Mas atenção pois essa dica é mais indicada para quem tem um tempinho sobrando, já que os fios demoram a secar. Para começar, separe alguns elásticos de cabelo, daqueles bem macios e fofinhos para não deixar o resultado marcado.

Comece com o cabelo úmido. Faça uma divisão lateral e jogue todo o cabelo para um dos lados;

Prenda o cabelo com um dos elásticos, lembrando de não deixar muito apertado. Vá colocando elásticos ao longo de todo o rabo, tentando não deixar espaço entre eles;

Espere o cabelo secar completamente e tudo pronto!

Usar a toalha e a escova certas

Para quem já tem o cabelo mais liso ou ondulado, mas quer deixar os fios mais alinhados, usar uma toalha e escova adequados é muito importante.