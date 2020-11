Na véspera das eleições, trânsito na saída de Belém é intenso, mas fluído

Na véspera das eleições municipais, o movimento de saída da capital paraense em direção ao interior do Estado apresenta trânsito intenso na manhã deste sábado (14), mas com poucos pontos de lentidão. O movimento já era esperado, devido à quantidade de moradores de Belém e Região Metropolitana cujo domicílio eleitoral são cidades do interior.

Na barreira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), na BR-326, até o final da manhã deste sábado não havia registros de acidentes ou outro tipo de ocorrência, segundo informado pelo agente de trânsito Vinicius Abreu.

O tráfego na barreira era intenso ao longo da manhã, com média de 50 a 60 veículos por minuto. O agente informou ainda que a expectativa é que o fluxo de saída diminua ao longo do dia, sendo menor ainda na manhã do domingo de eleição (15). Quanto ao movimento de retorno à capital, o agente já prevê que o maior fluxo deve ser na tarde do domingo.

Segundo o Detran, movimento deve diminuir no final da tarde (Ivan Duarte/O Liberal)

Operações

Ao longo do domingo (15), agentes do Detran atuarão na "Operação Eleições 2020". As equipes do órgão de trânsito auxiliarão no fluxo e na segurança viária às proximidades dos locais de votação e apuração de votos. A operação volta a ocorrer no dia 29 de novembro, data do segundo turno.

O Detran deve mobilizar 95 agentes de fiscalização em Belém e mais 13 municípios do interior: Abaetetuba, Barcarena, Tucuruí, Marabá, Paragominas, Santarém, Parauapebas, Redenção, Altamira, Itaituba, Castanhal, Capanema e Breves.

A Polícia Rodoviária Federal não realiza operações específicas quanto ao movimento durante as eleições, mas informou à reportagem que há equipes de prontidão tanto na barreira da BR-316, em Benevides; quando policiais de prontidão em suas casas, pronto para atender em casos de alerta.