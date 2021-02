Na UFPA, a espera pela vacinação de idosos leva pelo menos uma hora

No segundo dia da Campanha de Vacinação contra a covid-19 para idosos acima de 85 anos em Belém, 13 pontos espalhados pela cidade. No total, 12 mil idosos, nascidos até 1936, vão receber a primeira dose dos imunizantes nesta segunda etapa da primeira fase do Plano de Imunização da Secretaria de Saúde de Belém.

Um dos 13 pontos da Campanha é no prédio do Mirante do Rio, na Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Guamá. Lá, é oferecido o serviço por drive-thru, na pista que fica bem na lateral do prédio, e também em um ponto fixo, no térreo do Mirante do Rio.

No segundo dia de vacinação, ocorrido nesta quinta-feira (4), até 11h25, no Mirante do Rio, foram vacinados com a primeira dose da Coronavac 200 idosos. Até 18h desta quinta (4), a estimativa era alcançar o total de 400 pessoas.

Ainda pela manhã, quem chegava para ser atendido pelo drive-thru precisava aguardar pelo menos uma hora para a aplicação da vacina, contando com o tempo para cadastramento.



Porém, quem buscava o serviço no ponto fixo nem precisava encarar fila e também podia aproveitar a brisa do rio Guamá que batia o tempo todo e observar a maré cheia.

No primeiro dia de vacinação, na UFPA, segundo a equipe da Sesma presente no local, foram vacinados 417 idosos. O atendimento é feito por uma enfermeira, duas pessoas de apoio e sete registradores.

A esteticista Leilane Oliveira, 38 anos, levou a sogra dela, Maria Martan de Melo, 87 anos, para receber a primeira dose da Coronavac no serviço de drive-thru. Ela conta que a imunização da sogra ajuda com que a família fique mais tranquila.



“A expectativa é que a gente vença tudo isso e que as pessoas tenham mais empatia pelo próximo, porque a gente vê tanta discórdia nessa crise que o País todo está passando. Esperamos que todos os idosos e as demais faixas etárias também. Com a vacinação dela, nossa família fica mais tranquila até porque ela passa por um processo de confusão mental”, conta a esteticista.

Já Esmaelino Belém, 86 anos, foi levado para receber a vacina pela neta dele, Ana Paula Cardoso, 32 anos. “Estamos muito felizes e positivos com a saúde dele, depois de tantos acontecimentos nessa pandemia. Agora, se Deus quiser, tudo vai ficar bem”, afirma a neta de Esmaelino. Eles moram no mesmo bairro em que fica a UFPA e esperaram por uma hora na fila do drive-thru.

De forma equivocada, a idosa Maria da Conceição Maia, 79 anos, que mora no bairro do Guamá, recebeu a informação de que já estava liberada a vacinação para a idade dela. Logo pela manhã, ela esteve na UFPA, porém, ainda não pôde ser vacinada e precisou voltar para casa.

“Me disseram que começou e termina não sei quando. Aí resolvi vir logo, porque tenho 79. Mas a moça me explicou agora que é só para quem tem mais de 85 anos. Mas que bom que não perdi. Quando for o meu dia eu volto. Quero tomar a vacina porque a gente não sabe até quando fica vivo, minha casa é cheia de gente e fica perigoso pra mim”, diz a idosa.

Logo após a aplicação da vacina, a pessoa já sai com a Carteira de Vacinação em mãos e com data marcada para fazer a segunda dose em 21 dias. Ou seja, quem vacinou nesta quinta (4) fará mais uma dose em 25 de fevereiro e, levando o documento, pode se vacinar em qualquer espaço divulgado pela prefeitura.



Os documentos dos idosos são: RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas quem não tiver o cartão SUS também recebe a vacina.

Já para os idosos dependentes/acamados é necessário o cadastro, para que uma equipe de saúde se desloque até o endereço para fazer a vacinação. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Belém.

A Sesma foi procurada para informar como anda a campanha e um balanço de pessoas idosas, acima de 85 anos, já vacinadas, mas ainda não se manifestou.

Como e onde se vacinar?

Portando documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência, qualquer idoso de 85 anos ou mais poderá se dirigir a um destes pontos de vacinação, a pé ou de carro, para quem preferir o sistema drive-thru - sempre entre 9h e 18h:

- Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Guamá;

- Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Pará (UEPA), na avenida na João Paulo ll;

- Unifamaz, na avenida Visconde de Souza Franco ou Doca;

- Fibra, na avenida na Gentil Bittencourt;

- Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, próximo à travessa Lomas Valentinas;

- Mangueirinho, na avenida Augusto Montenegro, ao lado do Mangueirão;

- Funbosque, em Outeiro;

- Unidade de Saúde Básica (UBS) Maracajá e Carananduba, em Mosqueiro;

- Colégio do Carmo ou Marinha, na Cidade Velha;

- Escola Rotary, na rua Lauro Malcher, 279, no bairro do Condor;

- Cassazum, clube localizado na avenida Duque de Caxias, entre as travessas Pirajá e Perebebuí.