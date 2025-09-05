Na semana da Pátria, alunos de 15 escolas participam de desfile na Aldeia Cabana, em Belém

Na manhã desta sexta-feira (5), alunos de 15 escolas municipais, estaduais e particulares participaram do projeto social Desfile Escolar na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. A programação é realizada há mais de 30 anos e tem como objetivo despertar o espírito cívico em crianças, jovens e adolescentes, além de resgatar o amor pela bandeira brasileira.

A organização do desfile é feita pela Associação Recreativa e Cultural Terceira Idade Pedreirense (Arctip), com apoio do Projeto Acreditar e do Império Pedreirense. A estimativa da organização é de que aproximadamente 2 mil pessoas tenham prestigiado o evento

A coordenadora do evento, Help Luna, disse que o objetivo da atividade vai além da celebração cívica. “O principal objetivo é despertar nas crianças, adolescentes e jovens o espírito cívico. Procuramos resgatar o valor da bandeira brasileira e trazer de volta esse sentimento de amor, que não deve aparecer apenas em épocas de Copa do Mundo”, afirmou.

Neste ano, o desfile teve como tema a COP 30, mas cada escola pôde trabalhar também livremente outros enfoques. Um exemplo foi a participação da Escola Linha do ABC, que celebra 30 anos de fundação e, desde sua criação, marca presença no evento da Pedreira. Além das apresentações estudantis, a programação contou ainda com homenagens especiais, entre elas à Banda da Guarda Municipal de Belém, que se apresentou durante o desfile.

Para Help Luna, o evento simboliza a resistência de uma tradição que marca o calendário do bairro. “São 32 anos de existência, persistência e resistência. O desfile escolar da Pedreira é um dos que sobrevivem ao tempo e continua mobilizando a comunidade”, disse.

Coordenadora do desfile escolar no bairro da Pedreira, Help Luna (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Pais destacam emoção de acompanhar filhos no desfile escolar em Belém

O desfile escolar reuniu famílias que ressaltaram a importância da participação dos filhos no evento cívico e cultural. Entre os presentes estava o agente funerário Allyson Teixeira, de 26 anos, que acompanhava a filha Maria Júlia, de 5 anos, estreante no desfile. “É maravilhoso poder estar com ela, viver esse momento incrível, que é o primeiro tanto para mim quanto para ela”, disse Allyson. Sobre a espera antes da apresentação, o pai destacou o entusiasmo da filha. “Ela estava meio cansada pela demora, mas estava bem animada”, contou.

Outra mãe que prestigiou o evento foi a autônoma Jamily Laíse, 27 anos, que acompanhava as filhas Maria Júlia, de 5 anos, e Maria Gabriela, de 1 ano. Para ela, a experiência tem um significado especial. “É muito importante, porque, no meu caso, é uma honra. Eu também participei quando era mais nova. Ver minha filha (Maria Júlia) desfilando agora é muito gratificante”, afirmou. Esta foi a segunda vez que a família participou do desfile na Aldeia Cabana.

Foto: Carmem Helena/O Liberal