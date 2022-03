“Na Praça com Maria”: programação reúne artistas paraenses e presença da imagem peregrina

Estilos variados de músicas farão parte da programação do evento "Na Praça com Maria", que acontece nesta sexta-feira (1) e sábado (2), na praça Santuário da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. O evento está na terceira edição e este ano tem como atrações a banda Fruta quente e a presença da imagem peregrina no altar central da praça santuário.

A banda da Guarda Municipal de Belém, Sandro Sandim e Grupo Esperança, apresentam-se no primeiro dia, e Carmem Peniche e Banda Fruta Quente, no último dia, sempre a partir das 19h, na Praça Santuário.

O público poderá visitar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no altar central durante os dois dias. “Este evento já faz parte do calendário oficial do Círio, e mais uma vez contamos com a presença das famílias para duas noites muito agradáveis, com música boa, diversão para as crianças e lanches diversificados. Também é uma oportunidade para estar mais próximo da Imagem, fazendo suas orações, e participar da adoração ao Santíssimo, na capela Mãe da Eucaristia”, ressalta Sérgio Reis, diretor de Arraial e Arrecadação, da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Os shows têm duração de uma hora, com MPB, música regional e músicas marianas. A Banda Fruta Quente, comemora 32 anos de carreira em junho deste ano. Ano passado a banda, a convite da DFN, participou do Arraial do Círio, e este ano voltam com um show inédito na Concha Acústica. “Vamos apresentar um repertório dançante, romântico, com músicas dos seis álbuns que a banda já gravou e sempre muito alegre, com a interação do público. Tocar de frente para a Basílica, com a Imagem de Nossa Senhora bem perto, vai ser uma emoção muito grande para todos da banda”, destaca o baterista JF Cowboy.

Cowboy também destacou dois momentos marcantes para a banda: a gravação de um CD em Miami e o show em Portugal, no Réveillon de 2000. “Somos a única banda paraense que teve essa oportunidade de gravar um CD no exterior e a experiência incrível de levar a música paraense para Portugal”, finalizou Cowboy.

Os protocolos de segurança contra a Covid serão cumpridos e é obrigatório o uso de máscaras, de acordo com a A DFN.

O evento traz a Banda da guarda e a presença da Imagem Peregrina no altar central da Praça Santuário. (Reprodução / arquivo DFN)

SERVIÇO - Projeto Na Praça com Maria 3ª edição

Sexta, dia 01.

Local: Praça Santuário, avenida Nazaré.

19h – Banda da Guarda Municipal de Belém

20h – Sandro Sandim

21h – Grupo Esperança

Entrada gratuita



Sábado, dia 02

Local: Praça Santuário, avenida Nazaré.

19h – Carmem Peniche

20h – Banda Fruta Quente

Presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e Adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, abaixo do Altar Central da Praça Santuário.

Entrada gratuita

(Com informações da Diretoria da Festa de Nazaré)