'Na Praça com Maria' dá início à programação do Círio 2022

​A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou, na noite desta sexta-feira (4), a programação do Círio 2022, com a realização do “Na Praça com Maria”. Em 2021, o projeto​ ​se chamava “Sexta Cultural Mariana”​ e, neste ano, foi ampliado.​ O evento, gratuito, encerra neste sábado (5), na Praça Santuário, às 19h.

Realizada na Concha Acústica, a programação de abertura contou com a apresentação da Banda da PM Ministério Adorar Jesus e Igor Mendes. Neste sábado, sobem ao palco Ministério da Guarda de Nazaré, Chiquinho do Acordeon e Eudes Fraga.

O diretor de Arraial e Arrecadação, Sérgio Reis, reforça ​a importância do projeto​. “Na Praça com Maria'' é um aperfeiçoamento da Sexta Cultural Mariana que a gente tinha no ano passado, que era sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Ele foi tão recebido pela população que a gente resolveu ampliar e vai ser sempre no primeiro final de semana de cada mês, sendo que a gente vai ter um diferencial, que é a Imagem Peregrina localizada no Altar Central”, explicou.

​​“Esse é um momento de evangelização e, em paralelo a ele, a gente coloca atração na Concha Acústica, barracas de alimentação. Tudo isso para chamar a família paraense para frequentar a praça”, completou, ao avaliar que a abertura do evento foi um sucesso.

A DFN ressaltou que cumpre todos os protocolos de segurança contra a covid-19. Além do controle de acesso à Praça, é obrigatório o uso de máscaras.