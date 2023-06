Na homilia deste fim de semana, padre Cláudio Pighin fala do amor de Deus pelas pessoas; vídeo

Na homilia deste fim de semana, o padre Cláudio Pighin fala do amor de Deus pelas pessoas. E diz que, para compreender as palavras de Jesus, é preciso nascer de novo. “O que quer dizer isso? Na verdade, estamos acostumados a aceitar somente aquilo que está de acordo com as nossas ideias. Não estamos disponíveis a nos abrir ao novo. Temos facilidade em rejeitar aquilo que nos contraria. Por isso, não podemos ter medo de nascer de novo para se deixar tomar conta da presença de Deus”, afirmou.

Ainda segundo o religioso, as palavras de Jesus “que nos interpelam em amar nos sacodem para uma vida nova... quem vive o amor e o demonstra pelas suas atitudes e palavras é realmente seguidor (a) de Jesus”.

Padre Cláudio Pighin disse que o mesmo Jesus revelou à humanidade este amor de Deus em relação com as pessoas. “É só pensar, por exemplo, o amor que teve pela família de Betânia, que foram Marta, Maria e Lázaro”, afirmou.

“Lembramo-nos também como a missão de Jesus foi uma manifestação de amor. E é neste amor que ele manifesta sua profunda identidade com o pai. Por isso, ele nos convida a amar uns aos outros como ele nos amou, para nos identificarmos com ele. É nesta sequência de vida que faremos uma vida com Deus”, disse.

O religioso disse que o evangelista João cita 78 vezes a palavra mundo. “O que significa o mundo? É a humanidade que se opõe a Jesus. Aliás, torna-se adversária, porque não aceita a mensagem de Jesus que liberta, mas faz a opção ao príncipe deste mundo", afirmou.

"O príncipe do mundo, que é satanás, que persegue a comunidade dos fiéis, instalando poderes de injustiça e opressão, através daqueles que estão obcecados pelo poder do mundo. Jesus é mais forte que o mundo. Ele é o nosso defensor, que nos defende de qualquer ameaça do mundo”, afirmou o padre Cláudio Pighin.