Na homilia deste domingo, padre Cláudio Pighin diz que a verdadeira Páscoa é a de Jesus; vídeo

Na homilia deste domingo (3), padre Cláudio Pighin disse que, no terceiro domingo de Quaresma, o evangelista João faz questão de dizer que estava próxima a Páscoa dos judeus e que Jesus, como perfeito judeu, participa da festa.

"Jesus um judeu, porém, que se opõe aos judeus do templo. Mas por que? Essa páscoa dos judeus não é mais a Páscoa do Senhor, porque a verdadeira Páscoa é a de Jesus, com a sua morte e ressurreição. Ele que liberta definitivamente as pessoas", disse.

No entanto, aquela páscoa de libertação do Faraó e do povo egípcio foi temporária e limitada. Por isso Jesus diz que é ele o verdadeiro templo. "Aquele templo-edifício foi superado. Esse templo, no lugar de promover uma presença de Deus, de oração, tornou-se um grande comércio. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas, espalhou o dinheiro dos trocadores", afirmou.

De fato, explicou o padre, a vinda do Messias era representada com chicote na mão, com o qual deveria chicotear os pecadores. "Assim sendo, o evangelista quer confirmar que Jesus é o Messias e assim também que Jesus se proclama Messias. Naturalmente tudo isso provoca grande tensão entre os chefes dos judeus, porque este Jesus é um perigo para o poder deles", afirmou.

Padre Cláudio Pighin disse ainda que, no final, quis dizer Jesus que não se pode fazer uma experiência de Deus com o poder do dinheiro. Em outro momento, o padre afirma que Jesus revela que ele é o verdadeiro templo que garante a presença de Deus entre nós. "A sua morte na cruz é o templo que manifesta o Deus vivo e definitivo. Com isso, mostra que o templo de pedras, construído pelos homens, caiu e quem o substitui é Jesus, porque ele é Deus e nele está presente Deus pai", afirmou.