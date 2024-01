Padre Cláudio Pighin reflete sobre a narrativa de Marcos diante da catequização de Jesus

Neste domingo (28), é celebrado o ‘4º Domingo do Tempo Comum’, na Igreja Católica. Na sede do Grupo Liberal, a missa, aberta ao público, presidida pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, ocorre a partir das 11h.

O evangelho da celebração Marcos 1, 21-28, leva à uma reflexão sobre os primeiros passos de Jesus diante do povo. “O evangelista Marcos nos ajuda a compreender de onde vem a autoridade do verdadeiro cristão. Esse evangelho, deste domingo, nos ensina algo a respeito. Marcos narra como o povo se admirava de Jesus, pelo seu ensinamento e pelo primeiro milagre da sua vida pública”, pontua o missionário.

VEJA MAIS

Ele ainda destaca, que para entender essa movimentação, é necessário se atentar ao tempo histórico que é falado nas escrituras. “Isso aconteceu nos anos 70, do primeiro século de Jesus. Naquele período as comunidades precisam de orientação. Por isso, o evangelista queria narra como foi o início das atividades de Jesus”, explica.

De acordo com o padre Cláudio Pighin, ali ocorria uma catequese de evangelização baseada nos acontecimentos de Jesus. Toda a admiração do povo é narrada por Marcos.

“Esse evangelho nos faz questionar: até que ponto eu sou livre de mim mesmo ou de outros poderes? O que de fato eu faço para expulsar os poderes que me escravizam e me tornam objeto? Como expulsar os espíritos imundos que alienam a própria pessoa, rendendo-a e deixando cega à verdade? Jesus é somente um conhecimento ou vivência na minha existência?”, disse o padre Cláudio Pighin.

A homilia completa pode ser assistida nas redes sociais do Grupo Liberal, assim como toda a celebração. A missa ocorre todos os domingos às 11h, na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana.