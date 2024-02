Neste segundo domingo de Quaresma, padre Cláudio Pighin fala da ressurreição de Jesus; vídeo

O padre Cláudio Pighin disse que, neste segundo domingo de Quaresma, a palavra de Deus narra a transfiguração e a confirmação de que Jesus é verdadeiramente Deus. “É o encorajamento aos discípulos a segui-lo e a não se deixar desanimar perante as dificuldades do discipulado”, afirmou. Confira!

Ele disse que o evangelista Marcos, com uma escrita de estilo bem jornalístico, revela o caminho de Jesus para Jerusalém, onde será crucificado e morto. “Porém, ao terceiro dia, ressuscitará. Este Jesus que vai para a cruz é, de fato, o senhor glorioso e não devemos desconfiar. Quer dizer para nós que não devemos cair na tentação de acreditar em um Deus diferente de Jesus, de um Deus que carrega a cruz e morre na cruz”, afirmou.

Segundo o padre, o triunfo, a gloriosidade, de nosso Deus passa pela cruz para alcançar a ressurreição. “Infelizmente, como naquele tempo, os discípulos também, como também nós, temos dificuldades em acreditar, compreender como a cruz esconde a glória. Talvez porque temos uma educação desde criança da qual, o que vale ou prevalece na vida, é aquele que sempre vence ou se torna melhor que os outros. Essa mentalidade vitoriosa entra em conflito com a de Jesus”.

Portanto, a transfiguração, a contemplação da glória do filho, explicou o religioso, é uma etapa de fortalecimento na fé em Jesus. “Confiar cegamente naquilo que, para nós, parece uma derrota. No entanto, para Deus, é o contrário. É a vitória. É uma caminhada de fé. Os perigos de desconfiar fazem parte do percurso da existência cristã. Nós temos a obrigação de discerni-los, reconhecendo que são sempre limitados e provisórios. Como cristãos, não temos outra alternativa senão o caminho da cruz. Com certeza, até os nossos dias temos momentos de conforto e revelações para nos confirmar na nossa caminhada de fé”, afirmou.

Acrescentou o padre Cláudio Pighin: “Deus nos ama e não nos abandona. De fato, Marcos nos diz que existe uma ordem em escutá-lo. A escuta é a característica de quem aprende, de quem estuda. Nós entramos na escola de Jesus e temos o dever de sermos bons estudantes, precisamos dar o máximo da nossa atenção para entender o seu ensino. Somente assim podemos reconhecer a verdade”.

Isso requer, em última análise, que a nossa inteligência tem que ser conjugada com a coragem. “Por que com a coragem? Porque não é suficiente compreender o ensino, mas devemos colocá-lo em prática. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, lembraremos sempre que Jesus é o nosso senhor. É a nossa luz, é a força da nossa caminhada nesse pequeno chão da nossa peregrinação. Concluindo: ponho-me a seguinte pergunta: quanto silêncio consigo fazer ao meu redor para saber escutar a voz do nosso Deus que me convida a dar toda a minha atenção às palavras de Jesus? Consigo discernir a palavra de Deus no dia a dia?”. O padre encerrou suas palavras desejando a todas as pessoas uma boa Quaresma e uma boa Campanha da Fraternidade.