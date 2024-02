Em homilia, padre Cláudio Pighin traz reflexão sobre a fé em Deus para vencer as tentações

Com o início da Quaresma, período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, o padre Cláudio Pighin, responsável por celebrar as missas na sede do Grupo Liberal, reflete sobre a fé em Deus para vencer as tentações do mundo. A homilia, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15, que narra quando Jesus passou pela provação do deserto, empreitada então iniciada e que só terminará na sua Paixão, Morte e Ressurreição, em Jerusalém. A reflexão está presente nas redes sociais do Grupo Liberal em uma homilia publicada todos os finais de semana.

Padre Cláudio Pighin começa explicando que a mensagem do dia está constituída em duas partes: a primeira refere-se a tentação a Jesus e a segunda ao início de seu ministério público. “O evangelista Marcos narra simplesmente que Jesus foi tentado. Isto mostra como ele assumiu totalmente a natureza humana enquanto viveu também a tentação. Iniciou a sua vida marcada por enfrentar Satanás e ao mesmo tempo pela ajuda recebida por Deus. De fato, Marcos nos diz que os anjos o serviam a lutar entre o bem e o mal, faz parte da vida cotidiana. Portanto, não se deixar tomar conta pelo mal é o contínuo dilema do ser humano”, disse o sacerdote.

O eclesiástico ressalta que, segundo os ensinamentos de Marcos, o mais importante da mensagem não refere-se ao mal, pois, de certa forma, sempre estará constantemente presente na nossa vida, mas que Deus não nos abandona nesses momentos difíceis. “Ele nos socorre sempre, a sua presença é mais forte do que o mal, e nós precisamos confiar na sua ajuda. Para viver isso devemos seguir o caminho da palavra de Deus e não nos deixar levar pelos ensinamentos que a sociedade nos oferece, qual ilusão de vida fácil e feliz. Isso significa que os cristãos, os seguidores de Jesus, devem saber que as tentações estarão sempre presentes na vida deles, em particular, a tentação de pensar de fazer algo sem Deus”, disse Pighin.

Ainda durante a mensagem, o sacerdote destaca que para vencer as tentações nós precisamos nos converter, porém, para entender isso, precisamos primeiro compreender a boa notícia de Jesus.

“Segundo Marcos, a boa notícia é a proclamação de que a solidariedade com nosso Deus é definitiva e garantida para sempre. E para isso, ele se encarnou e assim se tornou tão próximo da gente, compartilhando a nossa história e envolvendo-se até o fim sem nenhum arrependimento. Desse jeito, mostra toda a fidelidade de Deus conosco. E esta fidelidade e solidariedade não é somente com alguns, mas com todos, sem preconceitos, é universal. Isso elimina qualquer amizade e separação, assim sendo cada um verificando a sua vida a partir de hoje”, explica o padre.

Cláudio Pighin diz ainda que a partir da notícia do evangelho devemos rever as nossas atitudes e comportamentos cotidianos. Dessa maneira podemos sentir a proximidade da novidade do Reino de Deus.

"Preocupa-me quando encontro pessoas desesperadas, tristes, inconformadas, e não têm a mínima ideia de que Deus está disposto a ajudá-las, oferecendo-lhes luz e paz em suas vidas. É parecido a um ser humano que corre o risco de morrer de sede tendo na sua frente uma fonte de água. A nossa vida é uma fonte de água. Ela é, sim, feita de tentações, mas, sobretudo, da presença de Deus que nos ajuda a vencer-nos. Boa quaresma, boa Campanha da Fraternidade”, finalizou.