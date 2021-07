Na Grande Belém, apenas Marituba terá vacinação neste sábado

Belém e Ananindeua não terão vacinação contra a covid-19 neste fim de semana. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) anunciou que, hoje e amanhã, vai fazer uma nova pausa na vacinação, enquanto aguarda a chegada de novos imunizantes para seguir com a aplicação da 1ª dose. Entretanto, na quarta-feira (28), já foi agendado um cronograma específico de 2ª dose para pessoas com comorbidades.

"Neste sábado, 24, e domingo, 25, não haverá vacinação contra a Covid-19, em Belém. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital na próxima semana. Caso novos imunizantes cheguem, mais uma etapa de vacinação será anunciada pela Secretaria", explicou a Sesma.

No dia 28, o chamado é exclusivo para a 2ª de pessoas com comorbidades nascidas de 1962 a 1969, que receberam a 1ª dose da vacina da Pfizer entre os dias 05 e 08 de maio de 2021, e que estão com data marcada para receber a 2ª dose nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho.

Todas as pessoas marcadas para receber a 2ª dose nestas datas serão vacinadas apenas no dia 28 de julho. "Considerando a antecipação da vacinação para o dia 28 de julho, não serão aplicadas segundas doses de vacina da Pfizer nos dias 29, 30 e 31 de julho", explicou a Sesma.

Ainda na quarta, na capital, serão vacinadas pessoas que estejam atrasadas com a 2ª dose da vacina Astrazeneca. Documentação necessária para todos os grupos no dia 28: RG, CPF e cartão de vacinação. Das 9h às 17h, em 25 pontos da cidade e dos distritos de de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

Ananindeua

Já em Ananindeua não há previsão para novas imunizações. Após disponibilizar a 1ª dose para pessoas de 28 e 27 anos ontem, o município vai paralisar novamente a vacinação, enquanto aguarda a chegada de novas doses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), nenhum calendário será executado neste fim de semana.

"Em razão da falta de vacinas suficientes, não haverá vacinação neste sábado (24), com a primeira e segunda doses do imunizante contra a covid-19. A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam ao município", frisou.

Marituba faz nova chamada para pessoas de 40 a 49 anos

Marituba abre hoje uma nova chance de vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade. Será a terceira chamada de 1ª dose para pessoas de 40 a 49 anos que perderam o calendário. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Estado do Pará (Iesp). Apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e o cartão de vacinação.

Ontem, no Iesp, Marituba disponibilizou a 1ª dose do imunizante Pfizer para pessoas de 31 anos sem comorbidades. A expectativa é chegar à faixa etária de 30 anos na semana que vem, conforme explicou o diretor da Vigilância em Saúde de Marituba, Thiago Santana.

“Nós estamos em um ritmo muito bom, seguindo sempre o calendário estipulado pelo Estado. Por isso, enquanto tiverem doses, vamos continuar vacinando. Na próxima semana, a vacinação pela idade será retomada na terça-feira (27), com foco nas pessoas com 30 anos de idade", adiantou. "Na quarta-feira (28), será realizada uma repescagem para pessoas entre 39 e 35 anos e, na quinta-feira (29), será feito o mesmo método, para a faixa etária de 34 a 30 anos”, concluiu.

Benevides, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará só devem retomar a vacinação na próxima semana.