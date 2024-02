Mutirões de combate à dengue serão realizados nos bairros do Guamá e Cremação, nesta sexta (9)

Em janeiro de 2024, Belém notificou 196 casos de dengue, sendo 65 confirmados, 63 descartados e 68 seguem em análise, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Diante da preocupante situação dos casos de dengue no Brasil e visando evitar um aumento nos registros da doença na capital paraense, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), está realizando mutirões de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nesta sexta-feira (9), foram escolhidos os bairros do Guamá e Cremação.

Os bairros com maior registro de casos são Guamá (14), Cremação (6) e Coqueiro (4). Já em dezembro do ano passado, foram confirmados 48 casos. A ação conta com 76 Agentes de Combate a Endemias (ACEs), com o objetivo de visitar 2.875 imóveis em 20 quarteirões. Esses bairros também foram escolhidos entre os demais, para receber essa grande mobilização, devido apresentarem alto Índice de Densidade de Ovos (IDO) do mosquito aedes aegypti, conhecido popularmente como mosquito da dengue, responsável pelo contágio de doenças, como febre amarela, chikungunya e zika.

Nesses mutirões, um número maior de imóveis recebe a visita dos Agentes de Combate a Endemias, que identifica os focos do mosquito, o qual se desenvolve rápido, demorando cerca de dez dias para atingir a fase adulta, após a eclosão do ovo. A iniciativa também aplica larvicidas, fazem a orientação da população para evitar acúmulo de água parada e fazer o acondicionamento correto do lixo. Além dos mutirões, essas ações são realizadas cotidianamente pelas equipes da Sesma durante todo o ano.

Mutirão contra a Dengue 2024

Em Belém, a campanha 2024 do Mutirão de Combate à Dengue teve inicio no dia 11 de janeiro. Até agora já foram realizados quatro mutirões, nos quais foram contemplados com os serviços os bairros do Jurunas, Barreiro e Marambaia e o distrito de Icoaraci.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti segue em Belém durante todo o período de chuvas intensas, priorizando os bairros com maior número de casos e notificações.

Recomendações

A Sesma reforça que o procedimento básico que previne a dengue é evitar água parada, tampar bem a caixa d’água e cisternas, estar sempre verificando para que não fique água acumulada nos baldes e quintais, acondicionar corretamente o lixo em saco plástico, estar atento às coletas de lixo domiciliar e receber para visita em sua residência o agente (ACE), que estará identificado com crachá da Secretaria Municipal de Saúde.

Disque Endemias

Para garantir que a população possa fazer denúncias de casos suspeitos dessas doenças e de locais que possam ser criadouros para o mosquito Aedes aegypti (casas e terrenos abandonados), assim como solicitar a visita de um Agente de Combate a Endemias (ACE), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), disponibiliza o Disque Endemias (3251-4218).

