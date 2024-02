Tedros Adhanom afirma que surto de dengue no Brasil tem a ver com escala global

Durante sua visita ao Brasil, nesta quarta-feira (7), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicou que o surto de dengue no país reflete um aumento significativo de casos da doença globalmente. Em 2023, foram reportados 500 milhões de casos e mais de 5 mil mortes em cerca de 80 países, abrangendo todas as regiões, exceto a Europa.

VEJA MAIS

Falando durante o lançamento do programa Brasil Saudável, Tedros destacou a influência do fenômeno El Niño, associado ao aumento das temperaturas globais, no aumento dos casos de dengue tanto no Brasil quanto no mundo. Ele também mencionou a capacidade do Brasil na produção de insumos para vacinação contra a doença.

"O Brasil está dando o seu melhor. Os esforços estão focados na interrupção da transmissão e na melhoria do controle da doença. Temos a vacina e ela pode ser uma das ferramentas de combate", afirmou.

A visita do diretor da OMS ocorre em um momento de aumento dos casos de dengue no país. Os números registrados em janeiro já ultrapassaram o total de casos de 2017, quando foram notificadas 239.389 ocorrências.

Em resposta à situação, o governo federal estabeleceu um Centro de Operações de Emergência (COE) para combater a dengue e outras arboviroses, coordenando ações e monitorando o avanço da epidemia.