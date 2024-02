Cidade do Rio de Janeiro registra primeira morte por dengue em 2024 em meio a epidemia

A cidade do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira (7) o primeiro óbito por dengue em 2024. A vítima foi um homem de 45 anos, atendido na unidade de pronto atendimento (UPA) do Complexo da Maré, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O município encontra-se em estado de emergência, reconhecendo oficialmente uma epidemia da doença. Três outras mortes ocorridas em 2024 estão sob investigação devido à suspeita de dengue.

Em 2024, o Rio de Janeiro já confirmou 13.550 casos da doença, ultrapassando mais da metade dos casos de 2023 e quase triplicando os casos de 2022. As áreas com maior incidência são Campo Grande e Guaratiba, na zona oeste, com 476 casos para cada 100 mil habitantes.

Para fortalecer a rede de atenção aos pacientes suspeitos de dengue, estão sendo inaugurados dez polos de atendimento em diferentes áreas da cidade, sendo cinco já em funcionamento em Curicica, Bangu, Del Castilho, Campo Grande e Santa Cruz.

Uso de repelente é aconselhável (Agência Brasil)

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, enfatiza a importância de buscar atendimento ao apresentar sintomas como febre, dor no corpo e dor de cabeça, para identificar se há suspeita de dengue. Destaca que o tratamento é essencial para evitar complicações.

Além do caso registrado na cidade do Rio de Janeiro, o estado também contabiliza outros dois óbitos, informados pela Secretaria de Estado de Saúde, ocorridos em Mangaratiba e Itatiaia. Até 5 de fevereiro, foram registrados 25.136 casos prováveis de dengue, com 21 óbitos em investigação.