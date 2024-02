Dengue, Chikungunya e Zika: saiba a diferença e sintomas de cada doença

Mais de 243.721 casos prováveis de Dengue foram registrados no Brasil em janeiro deste ano, de acordo com o Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado no dia 31 de janeiro.

No Pará, os dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) apontam queda de 36,49% nos casos de dengue nas primeiras cinco semanas do ano em relação ao mesmo período de 2023. Foram 409 casos confirmados este ano contra 644 em 2023.

No entanto, em outras capitais, a doença continua em alerta. Os cuidados preventivos, bem como conhecimento acerca dos sintomas, são cruciais para prevenção da Dengue, Chikungunya e Zika, doenças consideradas similares pela população.

Afinal, qual a diferença? Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor da Chikungunya e Zika, a Dengue é normalmente confundida, dificultando ainda mais o diagnóstico precoce da doença.

Dengue

Caracterizada pela febre alta e persistente acima de 38ºC, náuseas, vômitos, cefaleia, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas no corpo, a Dengue também possui quadros leves da doença que não apresentam todos os sintomas.

“O tratamento, tanto para a Dengue, como para Zika e Chikungunya é sintomático, ou seja, utilizam medicamentos que aliviam os sintomas e alguns remédios precisam ser evitados caso exista a suspeita das doenças, sendo eles ácido acetilsalicílico (AAS), anti-inflamatórios e corticoides”, orienta a Dra. Raíssa de Moraes, médica infectologista da Afya.

Zika

Já a infecção transmitida pelo vírus da Zika se manifesta pela dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Geralmente, a doença não evolui para casos graves, diferentemente da Dengue, que pode chegar a casos como a Dengue hemorrágica.

O risco pela Zika se dá especificamente para mulheres gestantes, que podem desenvolver a Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus, que causam um conjunto de anomalias congênitas em embriões ou fetos expostos à enfermidade durante a gestação.

Chikungunya

Dores intensas nas articulações, como dedos, tornozelos e pulsos são os principais sintomas da infecção por Chikungunya. A doença apresenta, ainda, dor de cabeça, dor nas costas, coceira na pele e febre leve. A enfermidade pode evoluir para a forma crônica, quando os sintomas persistem por mais de 90 dias após o início dos sintomas. Em mais de 50% dos casos, a dor nas articulações torna-se crônica, podendo persistir por anos.

Em todas as três doenças, o diagnóstico depende de uma avaliação clínica cuidadosa e do resultado de alguns exames laboratoriais. Dessa forma, a busca por avaliação médica com profissionais de saúde é fundamental em caso de reconhecimento de alguns desses sintomas predominantes.

Vacina contra a Dengue

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer este mês a vacina contra a Dengue, imunizante desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma e aprovado pela Anvisa.

Neste primeiro momento, o imunizante com sorotipo 3 e 4 do vírus da doença será priorizado para crianças de 10 a 14 anos, público com maior risco de internação e agravamento. Pacientes que possuem alergia a algum dos componentes ou que tenham o sistema imunológico comprometido, assim como condições imunossupressoras, gestantes e lactantes, ainda não poderão ser imunizados.

