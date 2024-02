R70: 'Nesse momento, a nossa mensagem principal é 'prevenir e cuidar', diz ministra

Valores a receber

Os brasileiros não sacaram, até o fim de dezembro, R$ 7,59 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro.

Aparelhos digitais

O governo federal lançará um guia para uso consciente de telas por crianças e adolescentes. Objetivo é orientar pais e educadores.

Nísia Trindade, ministra da Saúde (J.)

"Nesse momento, a nossa mensagem principal é ‘prevenir e cuidar.’”

Nísia Trindade, ministra da Saúde, disse ontem que “não faz sentido” o governo decretar uma emergência de saúde nacional por conta do aumento dos casos e mortes por dengue no País.

TURISMO

QUALIFICAÇÃO

A secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, desembarcou ontem, em Belém, onde discutirá com diversos órgãos ações de qualificação profissional voltadas à preparação para a COP 30, que vai ser realizada no ano de 2025, na capital paraense. A iniciativa é um desdobramento de reunião promovida em janeiro deste ano pelo ministro paraense Celso Sabino, do Turismo, com representantes do setor no Estado, ocasião em que foram alinhadas ações de capacitação necessárias ao evento. Nesses dois dias, Ana Carla Lopes se reunirá com o superintendente do Patrimônio da União no Pará, Marcos Antônio de Souza; com o secretário adjunto de Turismo do Estado, Lucas Vieira Torres; e com o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho, na reitoria da instituição.

CRESCIMENTO

Além dessas articulações visando a COP 30, o ministro Celso Sabino está de olho na abertura do escritório da ONU Turismo no Brasil e na realização de feiras do tema, para dobrar o volume de recursos gasto por turistas estrangeiros no Brasil até 2027. No ano passado eles gastaram US$ 6,9 bilhões. A meta de Sabino é chegar a US$ 12 bilhões anuais. Para que isso aconteça, o número de viajantes no País teria de passar dos atuais 5,9 milhões para 10 milhões nesse período. Ele diz que as medidas que darão suporte a essa alta já começaram a ser executadas. Uma delas é polêmica, mas ele garante que já tem o sim do governo Lula, que é socorrer as empresas aéreas com dinheiro do Fundo Nacional da Aviação Civil (Fnac). Ainda é necessário um estudo para saber quanto exatamente será liberado e, também, aprovar uma nova legislação que torne isso possível.

SECRETARIA

ANIMAIS

A primeira Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SEPDA) de Belém foi oficializada ontem, junto com a posse do secretário que vai gerir o órgão, o administrador Danilo Alho.

PERFIL

Danilo Alho é professor universitário e milita na causa ambiental há 14 anos. Ele também já atuou na gestão estadual, como diretor da Escola de Governo do Estado do Pará. A cerimônia foi realizada no Palácio Antônio Lemos.

POLÍTICAS

Com projeto de criação aprovado em novembro passado pela Câmara Municipal de Belém (CMB), e sanção em dezembro pelo prefeito Edmilson Rodrigues, a SEPDA vai centralizar em um único espaço institucional todas as políticas municipais direcionadas à proteção e defesa dos animais.

COMBATE

Serão políticas de saúde, educação, mobilidade e de proteção, esta última interagindo em parceria com a Guarda Municipal de Belém e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em ações conjuntas de combate aos maus-tratos e outros delitos.

SESSÃO

CÂMARA

A Câmara Municipal de Castanhal entrega, em solenidade especial na noite de hoje, honrarias alusivas ao aniversário de 88 anos de instituição do Poder Legislativo na cidade. O vereador presidente da Casa, Sérgio Leal (PSDB), vai conduzir a cerimônia que vai homenagear diversos nomes da cidade, no plenário Manoel Carneiro Pinto Filho. A primeira legislatura na cidade começou em 10 de fevereiro de 1936, e teve como presidente o então vereador Euzébio Ferreira Foreliza. O professor de história e pesquisador castanhalense Vaninho Oliveira afirma que o mandato de Foreliza foi curto, somente até 10 de junho daquele mesmo ano, e que a Câmara não tinha sede própria, funcionava no prédio da prefeitura. A sede própria só foi inaugurada em novembro de 1982, no Palácio Vicente Pereira Lima, ao lado do monumento do Cristo Redentor.

ESCOLAS

ADESÃO

A edição 2024 do projeto “Escolas Antirracistas” foi lançado, em Belém, com a adesão de mais 51 unidades de ensino ao projeto, totalizando hoje 59 escolas comprometidas com a educação antirracista desde a primeira infância. O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria de Educação para as Relações Étnico-Raciais (Coderer) da Secretaria Municipal de Educação (Semec). A professora Sinara Dias, à frente da Coderer, trabalha agora para alcançar todas as unidades da rede municipal de ensino, onde projeto vai atuar para fortalecer as práticas antirracistas e fomentar novas ações nas áreas e temáticas que ainda são incipientes em alguns espaços.

POUCAS LINHAS

► Os profissionais da enfermagem da rede municipal de saúde de Belém recebem hoje em folha suplementar o pagamento do piso nacional da enfermagem, referente ao mês de janeiro. O pagamento será realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a partir dos cálculos e das diretrizes estipuladas pelo Ministério da Saúde (MS), de aproximadamente R$ 2,5 milhões, a título de complementação salarial.

► O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, foi um dos agraciados com a medalha comemorativa pelos 150 anos de instalação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Para receber a comenda, entregue na solenidade pela presidente do TJ-PA, Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, ele foi representado pela gerente de relações institucionais e governamentais para o Pará e Maranhão, Ana Carolina Alves.

► A deputada Lívia Duarte (PSOL) retomou ontem as rodas de conversa sobre dignidade menstrual em comunidades de Belém, com a entrega de kits informativos, calendário menstrual e absorventes, no bairro da Pratinha. O objetivo é esclarecer sobre o direito das pessoas que menstruam de ter acesso a produtos e condições de higiene adequados. Lívia iniciou esse trabalho em 2021, em parceria com o Unicef, quando foi vereadora de Belém. Nessa retomada, a parlamentar expandirá o projeto para o interior paraense.

► Uma carga de 14 aparelhos de ar-condicionado e três freezers foi apreendida em um caminhão que viajava de Araguaína, no Tocantins, a Parauapebas, no sudeste do Pará. A mercadoria vale R$ 77.774,43. O flagrante ocorreu no km 15 da PA-447, em Conceição do Araguaia, e foi feito pela equipe da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) lotada na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito. O condutor apresentou documentação fiscal que já havia sido apresentada em 24 de agosto do ano passado, resultado em apreensão e multas de R$ 39,8 mil.